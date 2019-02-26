"بينكيو" تمنح شاشة خاصة بالمستخدمين المحترفين

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة بينكيو عن إطلاق شاشتها PD3220U الجديدة لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين، وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS تعمل بدقة وضوح 3840 x 2160 بيكسل، وتصل درجة السطوع بها إلى 300 قنديلة/م2، وتبلغ نسبة التباين 1000:1 وزمن استجابة 5 مللي ثانية ومعدل تنشيط الصورة 60 هرتز.

وتروج شركة بينكيو لشاشتها الجديدة من خلال إمكانية عرض محتويات HDR10 مع توسيع نطاق الألوان مقارنة بالشاشات القياسية، حيث تمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI P3 بنسبة تصل إلى 95%، ويتم توريد الشاشة معايرة بالفعل من المصنع.

وتزخر الشاشة PD3220U الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل المتطورة مثل HDMI و DisplayPort و USB من النوع C، كما تتضمن الشاشة محور USB أيضا، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على اثنين من السماعات بوظائف عملية ومريحة.