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"جوال" خاص بعشق المغامرة من "كروس كول"
الخميس 28 فبراير 2019 - 11:36
كشفت شركة "كروس كول" “Crosscall” عن هاتفها الذكي Trekker X4 المخصص للاستخدامات الشاقة، والذي يخاطب عشاق المغامرات.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن هاتفها الذكي Trekker X4 محمي ضد الماء والأوساخ والصدمات، كما أنه يشتمل على كاميرا أكشن بدقة 4K مع عدسة واسعة الزاوية 180 درجة، بالإضافة إلى خاصية تركيز تلقائي مرحلي بتقنية الليزر لالتقاط صور فائقة الوضوح.
ويشتمل الهاتف الذكي على شاشة قياس 5.5 بوصة بدقة Full HD) 1920 × 1080 بيكسل)، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 8 (أوريو). ويبلغ سعر الهاتف نحو 700 يورو.