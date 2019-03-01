عالم الساعات الذكية يستفيد من ابتكارات مذهلة

هسبريس - د.ب.أ

شهدت فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC19 كشف النقاب عن أنواع مختلفة من الساعات الذكية، التي لم تعد تقتصر على الوظائف الرياضية فحسب، بل إنها أصبحت تستهدف أيضا مجموعات معينة من المستخدمين من الآباء والأطفال وعشاق التقنيات الحديثة.

وكشفت شركة نوبيا Nubia الصينية عن ساعتها الذكية Alpha الجديدة، والتي تمتاز بشاشة AMOLED قياس 4 بوصة، وتهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق التقنيات الحديثة؛ حيث تدعم الساعة الذكية الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث وبطاقة eSIM مع وجود كاميرا سيلفي وميكروفون وسماعة، ولم تعلن الشركة الصينية عن موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق.

وشهد جناح سامسونج بمؤتمر الجوال العالمي كشف النقاب عن الساعة الذكية جالاكسي Watch Active، والتي تجمع من الناحية التصميمية بين الساعة الذكية وسوار اللياقة البدنية.

وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بخفض وزن الساعة وقُطر الشاشة (40 ملم) بوضوح مقارنة بالموديلات السابقة. ونظرا لتخلي سامسونج عن الإطار القابل للتدوير، فإن استعمال الساعة يقتصر على الشاشة اللمسية AMOLED، ومن المقرر طرح ساعة سامسونج جالاكسي Watch Active الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من منتصف مارس بأربعة ألوان مختلفة لجسم الساعة.

وتسعى شركة Xplora النرويجية من خلال ساعتها الذكية 3S المقاومة للماء إلى تلبية متطلبات الآباء، الذين يرغبون في متابعة أبنائهم والتعرف على أماكن وجودهم باستمرار؛ حيث يمكنهم التواصل معهم هاتفيا ومعرفة أماكنهم على الخريطة عن طريق التطبيق المتصل.

ويستفيد الأبناء من الساعة الذكية الجديدة من خلال دمج عداد الخطوات لتحفيزهم على ممارسة الرياضة أثناء اللعب عن طريق تحويل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق إلى مزايا عند تشغيل الألعاب على جهاز بلاي ستيشن 4، ومن المتوقع ظهور أول لعبة يمكنها مكافأة الأبناء خلال فصل الخريف تحت اسم Aces of the Multiverse.