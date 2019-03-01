هاتف من "إنرجايزر" لا يحتاج الشحن 50 يوما

هسبريس - د.ب.أ

كشفت شركة "إنرجايزر" “Energizer” النقاب عن هاتف ذكي جديد مزود ببطارية سعة 18000 مللي أمبير ساعة خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي MWC19 بمدينة برشلونة الإسبانية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن بطارية الهاتف الذكي Power Max P18K Pop الجديد تتيح له العمل في وضع الاستعداد لمدة 50 يوما، ومن الناحية التصميمية فإن هاتف إنرجايزر الجديد يبدو كبطارية خارجية "باوربانك" مركب عليها شاشة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف إنرجايزر الجديد على شاشة قياس 6.2 بوصة تعمل بدقة وضوح 2160 x 1080 بيكسل، مع وجود كاميرا قابلة للإخراج على الجانب العلوي تعمل بثلاث عدسات بدقة 12 و 5 و 2 ميغابيكسل، كما توجد على الجانب الأمامي كاميرا بعدستين تعمل بدقة 16 و 2 ميغابيكسل.

وينبض بداخل هاتف Power Max P18K Pop معالج ميدياتيك Helio P70 ثماني النوى بسرعة 2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويعتمد هاتف إنرجايزر على نظام تشغيل جوجل أندرويد 9.0 (Pie)، مع شريحتي SIM. ويوفر الهاتف الذكي للمستخدم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Reverse Wireless Charging، التي تتيح إمكانية استعمال الهاتف الذكي في حالات الطوارئ لإمداد الأجهزة الجوالة الأخرى بالطاقة الكهربائية.

ومن المقرر طرح هاتف إنرجايزر Power Max P18K Pop في الأسواق بين يونيو وشتنبر من العام الجاري.