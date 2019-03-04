مايكرسوفت ديفندر يوفر حماية متوسطة للحواسيب

هسبريس - د.ب.أ

قالت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إن برنامج مكافحة الفيروسات مايكروسوفت ويندوز Defender يوفر حماية متوسطة للحواسيب المكتبية؛ حيث إنه يوفر حماية جيدة من الفيروسات والأكواد الخبيثة، إلا أنه لا يتصدى لكل التهديدات، التي تتعرض لها الحواسيب المكتبية.

وأوضح الخبراء الألمان أن البرنامج، الذي يعتبر جزءا أساسيا بنظام تشغيل مايكروسوفت، خضع لتحسينات وأعمال تطوير مقارنة بالعام السابق، وبالتالي فإن برنامج Defender يوفر حاليا حماية أساسية مناسبة وحصل على تقييم "جيد" بشكل إجمالي.

وعلى الرغم من التحسينات، التي أجرتها الشركة الأمريكية، إلا أن برنامج مكافحة الفيروسات يفتقر إلى بعض الوظائف المتوفرة في برامج مكافحة الفيروسات المنافسة، مثل وظيفة الحماية من هجمات تصيد البيانات، بمعنى توفير حماية من هجمات القرصنة الإلكترونية، التي تسعى للحصول على بيانات المستخدم من خلال مواقع الويب الخبيثة أو روابط البريد الإلكتروني.

ولذلك ينصح الخبراء الألمان بضرورة استعمال متصفح ويب يتضمن أداة حماية من هجمات تصيد البيانات، ويمكن لأصحاب الحواسيب المكتبية تفعيل هذه الوظيفة في برامج مايكروسوفت Edge وجوجل كروم.

وقد قامت الهيئة الألمانية باختبار ما بلغ مجموعه 22 برنامجا من برامج مكافحة الفيروسات لحواسيب ويندوز، وقد حصل ثلاثة برامج على تقييم "جيد جدا"، بينما نال 16 برنامجا تقييم "جيد"، منها إصدارات مجانية مثل Bitdefender و Avast و AVG. وإذا رغب المستخدم في التخلص من الإعلانات في البرامج المجانية فإنه يتعين عليه الاعتماد على الإصدارات المدفوعة من برامج مكافحة الفيروسات.

وبالنسبة لبرامج مكافحة الفيروسات المخصصة لأجهزة الماك، فقد حصل 5 برامج من إجمالي 9 برامج على تقييم "جيد"، وقد تصدر نتائج الاختبار برامج Eset و Bitdefender.