بطاقة ذاكرة للاستخدامات الشاقة من "توشيبا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة توشيبا عن إطلاق سلسلة جديدة من بطاقات الذاكرة microSD المناسبة للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سلسلة بطاقات الذاكرة Exceria M303E الجديدة تمتاز بمقاومة الماء (IPX7) ومحمية ضد الأشعة السينية وفقا لمعيار ISO7816-1 ومقاومة للصدمات وتفريغ الشحنات الكهروستاتيكية، وتمتاز بوظيفة الحماية من التيار الزائد ويمكنها العمل في نطاق درجات حرارة من -25 إلى 85 درجة مئوية.

وأضافت توشيبا أن بطاقة الذاكرة Exceria M303E الجديدة تتوفر بسعة تخزينية 32 و 64 و 128 جيجابايت، ويتيح الموديل سعة 128 جيجابايت إمكانية تسجيل ما يصل إلى 12 ساعة فيديو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، مع توفر وظيفة Loop Recording، التي تتيح التسجيل لما يصل إلى 6000 ساعة، وتوفر بطاقة الذاكرة Exceria M303E بسعة 32 و 64 التسجيل المستمر لما يصل إلى 3000 ساعة.

وتعتمد بطاقات الذاكرة Exceria M303E الجديدة من توشيبا على تقنية BiCS Flash، وتضمن شركة توشيبا معايير جودة صارمة لبطاقات الذاكرة الجديدة؛ حيث تتمتع جميع الإصدارات الجديدة بمعدل كتابة يصل إلى 65 ميجابايت في الثانية ومعدل قراءة يصل إلى 98 ميجابايت في الثانية.

وأعلنت الشركة اليابانية عن البدء في طرح بطاقات الذاكرة Exceria M303E الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من الربع الثاني للعام الجاري.