كاميرا بأحدث تكنولوجيات مراقبة المنزل الذكي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة دي لينك عن توسيع باقة منتجاتها للمنازل الذكية من خلال طرح كاميرا المراقبة DCS-8515LH الجديدة للنطاقات الداخلية مع وظيفة تتبع الحركة، بالإضافة إلى مستشعر الماء DCH-S161، الذي يعمل بتقنية WIFI، والذي يتعرف على تسرب المياه بشكل موثوق ويمنع حدوث تلفيات بسبب المياه من خلال إطلاق تحذيرات حتى مع وجود قطرات قليلة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن كاميرا المراقبة DCS-8515LH الجديدة تعمل بزاوية دوران تبلغ 340 درجة، ويقوم الموتور المدمج بتدوير الكاميرا أفقيا ورأسيا بشكل مستهدف، وتبلغ زاوية المشاهدة القطرية 120 والرأسية 105 درجة.

وتروج شركة دي لينك لكاميرا المراقبة الجديدة من خلال وظيفة تتبع الحركة Motion Tracking، التي ترصد أي حركة وتتبعها تلقائيا من خلال تعديل وضع الكاميرا بشكل أوتوماتيكي.

وإلى جانب الصوت ثنائي المسار تشتمل كاميرا المراقبة الجديدة أيضا على وظيفة رؤية ليلية لمسافة تصل إلى 5 أمتار، ويتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو بشكل محلي على بطاقة الذاكرة microSD في الكاميرا، أو خدمة الحوسبة السحابية mydlink، التي توفر إصدارا مجانيا يتيح التخزين لمدة 24 ساعة، أو إصدارا مدفوعا لتخزين الصور ومقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 30 يوما.

كما يمكن ربط الكاميرا مع نظام المنزل الذكي المتوفر لدى المستخدم عن طريق تطبيقات المساعد الرقمي جوجل Assistant أو أمازون Alexa أو IFTTT.

وقد يتسبب التسريب المفاجئ للماء إلى أضرار وتلفيات بالغة في المنزل، ولذلك أعلنت شركة دي لينك عن أنه يمكن دمج مستشعر الماء Wi-Fi DCH-S161 في تجهيزات المنزل الذكي المتوفرة لدى المستخدم بالفعل عن طريق IFTTT، كما أنه يتوفر في المساعد الرقمي جوجل Assistant.

وأكدت الشركة التايوانية أنه يمكن تشغيل مستشعر الماء الجديد في أي مكان دون كابل تيار كهربائي، ومن خلال الكابل الطويل 8ر1 متر لحساس القياس، فإنه يمكن وضع المستشعر في مكان غير ملفت للأنظار، وعندما يتعرف المستشعر على تسريب مياه أو أي سوائل فإنه يصدر عنه إنذار صوتي تلقائيا، بالإضافة إلى إرسال رسالة Push في الوقت الحقيقي إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، حتى يتمكن صاحب المنزل من اتخاذ التدابير الاحتياطية.

وأعلنت شركة دي لينك عن طرح كاميرا المراقبة الجديدة ومستشعر الماء في الأسواق العالمية بدءا من نيسان/أبريل المقبل، ولكنها لم تفصح عن الأسعار.