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الرئيسية | عالم التقنية | هاتف ذكي من "RugGear" للمواقف الصعبة

هاتف ذكي من "RugGear" للمواقف الصعبة

هاتف ذكي من "RugGear" للمواقف الصعبة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 06 مارس 2019 - 11:10

أعلنت شركة RugGear عن إطلاق الهاتف الذكي RG655 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 279 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية الصينية أن الهاتف الذكي RG655 الجديد يدعم معيار الحماية العسكري MIL-STD-810G، ومن ثم فهو يقاوم السقوط على الخرسانة من ارتفاع يصل إلى 5ر1 متر ويتحمل درجات الحرارة في نطاق يمتد من -20 إلى +60 درجة مئوية.

ويدعم الهاتف الذكي RG655 أيضا معيار IP68، وبالتالي فهو يقاوم الماء والغبار.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 5ر5 بوصة بدقة 1440 × 720 بيكسل، تتيح الإدخال رغم الأصابع المبتلة أو رغم ارتداء قفازات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي RG655 الجديد المعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى بسرعة 2 جيجاهرتز، مع بطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى ذاكرة Flash سعة 32 جيجابايت وذاكرة RAM سعة 3 جيجابايت.

ويعمل الهاتف الذكي RG655 الجديد بنظام التشغيل أندرويد 9 المعروف باسم (Pie)، ويدعم بطاقتي SIM، وكذلك التقنيات: بلوتوث 5.0 و GPS و NFC و Dual-Band WLAN.

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