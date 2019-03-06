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كُتّاب وآراء
هاتف ذكي من "RugGear" للمواقف الصعبة
أعلنت شركة RugGear عن إطلاق الهاتف الذكي RG655 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 279 يورو.
وأوضحت الشركة الألمانية الصينية أن الهاتف الذكي RG655 الجديد يدعم معيار الحماية العسكري MIL-STD-810G، ومن ثم فهو يقاوم السقوط على الخرسانة من ارتفاع يصل إلى 5ر1 متر ويتحمل درجات الحرارة في نطاق يمتد من -20 إلى +60 درجة مئوية.
ويدعم الهاتف الذكي RG655 أيضا معيار IP68، وبالتالي فهو يقاوم الماء والغبار.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 5ر5 بوصة بدقة 1440 × 720 بيكسل، تتيح الإدخال رغم الأصابع المبتلة أو رغم ارتداء قفازات، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
وينبض بداخل الهاتف الذكي RG655 الجديد المعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى بسرعة 2 جيجاهرتز، مع بطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى ذاكرة Flash سعة 32 جيجابايت وذاكرة RAM سعة 3 جيجابايت.
ويعمل الهاتف الذكي RG655 الجديد بنظام التشغيل أندرويد 9 المعروف باسم (Pie)، ويدعم بطاقتي SIM، وكذلك التقنيات: بلوتوث 5.0 و GPS و NFC و Dual-Band WLAN.