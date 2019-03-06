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كُتّاب وآراء
"بلانيت كمبيوترز" تضع في السوق أحدث هواتفها
كشفت شركة "بلانيت كمبيوترز" “Planet Computers” عن الهاتف الذكي Cosmo Communicator الجديد، الذي يستلهم تصميم الهاتف الأسطوري نوكيا Communicator في حقبة التسعينيات.
وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف الذكي Cosmo Communicator الجديد يأتي مزودا بلوحة مفاتيح QWERTZ منزلقة ومزودة بإضاءة، كما أنه يدعم شبكة الاتصالات الجوالة LTE ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 المعروف باسم (Pie).
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على كاميرا بدقة 24 ميجا بيكسل وماسح ضوئي لبصمة الأصابع، وشاشة لمسية قياس 6 بوصة بالإضافة إلى شاشة حالة قياس 2 بوصة للاستخدام في الوضع المغلق.
ومن المقرر طرح الهاتف الذكي Cosmo Communicator الجديد في الأسواق بحلول يونيو المقبل بسعر يبلغ نحو 600 يورو.