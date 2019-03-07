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برنامج مجاني يساعد بث محتوى الميديا وتنظيمه

برنامج مجاني يساعد بث محتوى الميديا وتنظيمه
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 مارس 2019 - 10:58

أصبح مصطلح مركز الميديا أو "الميديا سنتر" من المصطلحات الشائعة في غرف المعيشة اليوم؛ حيث يقوم حاسوب بإمداد التلفاز بمحتويات الميديا وتشغيل الموسيقى على السماعات الشبكية أو الأجهزة الصوتية متعددة الغرف.

وأصبح بإمكان المستخدم حاليا الاعتماد على الحاسوب كوحدة تخزين محلية لمحتويات الميديا، ولكنه يحتاج إلى برنامج لإدارة محتويات الميديا مثل برنامج Kodi المجاني.

ونظرا لأن شبكة الإنترنت أصبحت أكثر أهمية حاليا كمصدر لمحتويات الميديا، بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، التي يتم استعمالها كوحدات تحكم، فإن برنامج سيرفر الميديا Kodi، والذي كان يعرف سابقا باسم XBMC، يتيح للمستخدم حاليا ربط جميع الأجهزة والمحتويات في شبكة الإنترنت والشبكة المحلية مع بعضها البعض.

ويمكن تثبيت برنامج Kodi على حواسيب ويندوز وأجهزة الماك وكذلك الحواسيب المصغرة Raspberry Pi، علاوة على أنه يمكن دمج الكثير من الأدوات الإضافية بشكل اختياري، مثل الأدوات الخاصة بخدمات بث محتويات الميديا.

ولا تقتصر وحدات التحكم على التطبيقات المخصصة لأجهزة جوجل أندرويد أو أبل "آي أو إس"، بل إنه يمكن استعمال برنامج سيرفر الميديا عن طريق متصفح الويب، علاوة على أن الإصدار 18 الحالي يوفر إمكانية دمج أذرع التحكم الخاصة بأجهزة الألعاب كوحدات تحكم في نظام Kodi.

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