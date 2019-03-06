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كُتّاب وآراء
منتدى "منفذي USB" يزيح الستار عن التطوّرات
أعلن منتدى منفذي USB أن الواجهة الحاسوبية Thunderbolt ستمثل البنية التحتية للجيل الجديد من واجهة USB؛ حيث قامت شركة إنتل، المطورة لواجهة Thunderbolt وقدمتها لأول مرة خلال 2009، بتسليم بروتوكول الواجهة إلى منتدى منفذي USB، والمعروف اختصارات باسم (USB-IF).
وأوضح منتدى (USB-IF)، المسؤول عن تطوير معيار USB، أنه يريد الاعتماد على معيار Thunderbolt 3 كإطار أساسي للجيل الجديد من معيار USB، والمعروف باسم USB4، وسيتم نشر مواصفاته خلال منتصف العام الجاري.
ويعمل معيار USB4 الجديد على مضاعفة عرض النطاق الترددي USB، وهو ما يتيح إمكانية نقل العديد من بروتوكولات البيانات والشاشة في نفس الوقت، كما أنه يتوافق مع الإصدارات السابقة مثل USB 3.2 و USB 2.0 و Thunderbolt 3.0.
وتتطلب وصلات USB4 بشكل أساسي استعمال كابلات USB مع قوابس مقاومة للالتواء ومقابس من النوع C.