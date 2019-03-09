شاشة منحنية لعشاق الألعاب من فيوسونيك

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة فيوسونيك عن إطلاق شاشة منحنية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة قصير يبلغ واحد مللي ثانية.

وتوفر الشاشة فيوسونيك VX3258-PC-MHD الجديدة متعة مشاهدة بانورامية من خلال انحناء الشاشة 1800R، وتعتمد الشاشة الجديد على لوحة VA بنسبة باعية 16:9 ونسبة تباين تبلغ 3000:1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة على مقبسي HDMI ومدخل DisplayPort ومخرج صوت 5ر3 مم، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من AMD وتتضمن اثنين من السماعات المدمجة مع الكثير من وظائف الراحة مثل تقنية Flicker Free وفلتر الضوء الأزرق.