24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان (5.00)

  2. الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)

  3. مؤتمر دعم البوليساريو .. مهمة صعبة تنتظر العمراني بجنوب إفريقيا (5.00)

  4. هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)

  5. "الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | شاشة منحنية لعشاق الألعاب من فيوسونيك

شاشة منحنية لعشاق الألعاب من فيوسونيك

شاشة منحنية لعشاق الألعاب من فيوسونيك
هسبريس - د.ب.أ
السبت 09 مارس 2019 - 11:29

أعلنت شركة فيوسونيك عن إطلاق شاشة منحنية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة قصير يبلغ واحد مللي ثانية.

وتوفر الشاشة فيوسونيك VX3258-PC-MHD الجديدة متعة مشاهدة بانورامية من خلال انحناء الشاشة 1800R، وتعتمد الشاشة الجديد على لوحة VA بنسبة باعية 16:9 ونسبة تباين تبلغ 3000:1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة على مقبسي HDMI ومدخل DisplayPort ومخرج صوت 5ر3 مم، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من AMD وتتضمن اثنين من السماعات المدمجة مع الكثير من وظائف الراحة مثل تقنية Flicker Free وفلتر الضوء الأزرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.