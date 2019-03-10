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الرئيسية | عالم التقنية | نظارة واقع افتراضي جديدة لـ"نينتندو سويتش"

نظارة واقع افتراضي جديدة لـ"نينتندو سويتش"

نظارة واقع افتراضي جديدة لـ"نينتندو سويتش"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 مارس 2019 - 11:33

أعلنت شركة نينتندو عن إطلاق نظارة واقع افتراضي جديدة لجهاز الألعاب Switch الشهير. وأوضحت الشركة اليابانية أن نظارة الواقع الافتراضي Labo VR Set ستتوفر في الأسواق بدءا من 12 أبريل المقبل.

وأوضحت نينتندو أن النظارة الجديدة عبارة عن طقم تركيب من الورق والبلاستيك، والذي يتم تثبيته في شاشة جهاز الألعاب Switch، ومن خلال الفتحتين يتمكن المستخدم من معايشة الواقع الافتراضي، على غرار نظارات الواقع الافتراضي المصممة لهواتف أندرويد.

وتهدف الشركة اليابانية من خلال نظارة الواقع الافتراضي الجديدة إلى تلبية متطلبات الأطفال، الذين يرغبون في الاستمتاع بألعاب التركيب ومعايشة الأشياء الجديدة؛ حيث يمكن تركيب العديد من موديلات Toy Con من الطقم بالكامل، وبالإضافة إلى ذلك تقدم شركة نينتندو موديلا أقل تكلفة من نظارة الواقع الافتراضي، والذي يضم الباقة الأساسية فقط.

وبالنسبة للموديلات الأخرى فإنه يمكن شراؤها بشكل لاحق عن طريق باقة التوسيع؛ حيث تتوفر الباقة 1، والتي تضم الكاميرا والأفيال والباقة 2، والتي تضم مجموعة الأدوات اليدوية للطيور ودواسة الرياح.

وأعلنت شركة نينتندو عن توفر الباقة الكاملة نظير 80 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة الباقة الصغيرة 40 دولار أمريكي وباقة التوسيع 20 دولار أمريكي.

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