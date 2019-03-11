24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:14
|07:40
|13:42
|17:00
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفعل الثقافي.. التحرك في الركود
- مستشفى في خدمة السجناء بَدَل المواطنين
- أما حان الوقت للتفكير في خلق مجلس عربي أعلى للتعليم؟
- محنة الأمهات العازبات
- التعاقد، منطق مقاولتي بئيس
الفرنسية قزم جهوي والإنجليزية هي اللغة العلمية والعالمية (5.00)
- بوتفليقة يقرر عدم الترشح لانتخابات الرئاسة ويجري تعديلات حكومية - (163)
- الجزائريون يواصلون الاحتجاج ضد النظام برفض "استغباء الشعب" - (63)
- تلميح العثماني بـ"تزوير الانتخابات" يثير الغضب في وزارة الداخلية - (52)
- الخادمات الآسيويات في المغرب .. اغتصاب وترويع واحتجاز وتجويع - (49)
- غاضبون من القنصليات يطالبون برسوم "الفيزا" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة تايوانية تغني عالم الحواسيب بجهاز جديد
أعلنت شركة "إيليت كمبيوتر سيستمز" “ECS” عن إطلاق حاسوب جديد صغير للغاية.
وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب Liva Q2 الجديد يأتي بأبعاد 70 x 70 x 4ر33 ملم، ويتيح للمستخدم إمكانية الاختيار بين عدة معالجات إنتل، مثل Pentium N5000 و Celeron N4100 و Celeron N4000.
وأضافت أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تتراوح بين 2 و4 جيجابايت حسب الموديل، ولا يتضمن الحاسوب الجديد أية أقراص صلبة مثبتة به، ويمكن استعمال بطاقة الذاكرة eMMC بسعة 32 و 64 جيجابايت، علاوة على أنه يمكن توسيع الذاكرة من خلال بطاقة الذاكرة microSD أو منفذ USB 3.1 من الجيل الأول ومنفذ USB 2.0.
ويتم توصيل الحاسوب Liva Q2 الجديد بالشبكة عن طريق منفذ جيجابت إيثرنت أو عن طريق وحدة WiFi 802.11ac المدمجة، ولا يزيد وزن الحاسوب الصغير عن 260 جراما ويتضمن منفذ HDMI 2.0-Port، وهو ما يتيح إمكانية تشغيل محتويات 4K.
ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية معلومات بشأن موعد طرح جهازها الجديد أو أسعاره.