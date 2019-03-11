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الرئيسية | عالم التقنية | شركة تايوانية تغني عالم الحواسيب بجهاز جديد

شركة تايوانية تغني عالم الحواسيب بجهاز جديد

شركة تايوانية تغني عالم الحواسيب بجهاز جديد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 مارس 2019 - 11:34

أعلنت شركة "إيليت كمبيوتر سيستمز" “ECS” عن إطلاق حاسوب جديد صغير للغاية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب Liva Q2 الجديد يأتي بأبعاد 70 x 70 x 4ر33 ملم، ويتيح للمستخدم إمكانية الاختيار بين عدة معالجات إنتل، مثل Pentium N5000 و Celeron N4100 و Celeron N4000.

وأضافت أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تتراوح بين 2 و4 جيجابايت حسب الموديل، ولا يتضمن الحاسوب الجديد أية أقراص صلبة مثبتة به، ويمكن استعمال بطاقة الذاكرة eMMC بسعة 32 و 64 جيجابايت، علاوة على أنه يمكن توسيع الذاكرة من خلال بطاقة الذاكرة microSD أو منفذ USB 3.1 من الجيل الأول ومنفذ USB 2.0.

ويتم توصيل الحاسوب Liva Q2 الجديد بالشبكة عن طريق منفذ جيجابت إيثرنت أو عن طريق وحدة WiFi 802.11ac المدمجة، ولا يزيد وزن الحاسوب الصغير عن 260 جراما ويتضمن منفذ HDMI 2.0-Port، وهو ما يتيح إمكانية تشغيل محتويات 4K.

ولم تفصح الشركة التايوانية عن أية معلومات بشأن موعد طرح جهازها الجديد أو أسعاره.

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