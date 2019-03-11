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كُتّاب وآراء
سوني تبث ألعاب PS4 على أجهزة أبل الجوالة
أعلنت شركة سوني عن إطلاق الإصدار 6.50 الجديد من البرامج الثابتة لجهاز الألعاب بلاي ستيشن 4 الشهير.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار الجديد يتضمن وظيفة Remote Play الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية بث الألعاب من جهاز PS4 على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار الجديد لعشاق الألعاب إمكانية استعمال الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد كجهاز ريموت كنترول أو لوحة مفاتيح افتراضية لجهاز الألعاب، وذلك بالاشتراك مع تطبيق PS4 Remote Play الجديد.
وتهدف الوظيفة الجديدة إلى مواصلة اللعب عندما يرغب شخص آخر في استعمال التلفاز الموصل به جهاز الألعاب PS4، وفي السابق كان يمكن للمستخدم بث الألعاب على بعض أجهزة سوني الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد أو حواسيب الويندوز أو أجهزة الماك.
وتشترط شركة سوني لاستعمال وظيفة PS4 Remote Play توفر هاتف آيفون أو حاسوب لوحي آيباد جديد مزود بنظام "آي أو إس 12.1" على الأقل، وقد لا يتوافق التطبيق مع بعض الألعاب.