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الرئيسية | عالم التقنية | تحديث جديد لأجهزة "راديو الإنترنت" من ياماها

تحديث جديد لأجهزة "راديو الإنترنت" من ياماها

تحديث جديد لأجهزة "راديو الإنترنت" من ياماها
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 04:00

أعلنت شركة ياماها عن إطلاق تحديث جديد للبرامج الثابتة (الفيرموير) الخاصة بأجهزة راديو الإنترنت.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سبب هذا التحديث يرجع إلى تغيير قاعدة بيانات راديو الإنترنت، التي يصل إليها جهاز التشغيل أو الريسيفر.

وأضافت ياماها أنها لن تعتمد مستقبلا على المحطات الإذاعية من شركة vTuner، ولكنها ستعتمد على شركة Airable، ويتسبب التحديث الجديد في فقدان المفضلات، ولذلك يتعين على المستخدم إعادة تخزين المحطات المفضلة عن طريق تطبيق ياماها Musiccast.

وإذا كانت هناك محطات غير متوفرة في خدمة Airable، فيمكن للمستخدم أن يقوم باقتراحها على موقع الويب الخاص بالشركة، لكي يتم تضمينها في قاعدة البيانات.

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