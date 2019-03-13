توقعات بإعلان "آبل" عن باقة خدمات تلفزيونية

هسبريس - رويترز

دعت "آبل" وسائل الإعلام إلى مناسبة تقيمها في الخامس والعشرين من مارس على مسرح "ستيف جوبز"، في مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن الشركة تهدف إلى تدشين خدمة بث تلفزيوني في أبريل المقبل، ستشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تلفزيونية. وغالبا ما تدشن "آبل" المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة، لم تحدد "آبل" محور المناسبة واكتفت بسطر واحد تقول فيه "حان وقت العرض".

ولطالما ألمحت "آبل" إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها ووقعت عقودا مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري. وقالت مصادر مطلعة لرويترز في وقت سابق إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من "سي.بي.إس كورب" و"فياكوم" و"ستارز" التابعة لـ "ايونز جيت انترتينمنت" وغيرها، إلى جانب محتوى "آبل" الأصلي.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات نتفليكس وبرايم فيديو التابعة لأمازون.كوم. ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات "آبل"، المتاح حاليا في أكثر من 100 دولة.

وصارت المبيعات المحتملة من الخدمة التلفزيونية محط اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت "آبل" في يناير الماضي عن أول انخفاض على الإطلاق في مبيعات "آيفون" خلال فترة التسوق المهمة بموسم العطلات، وقالت إنها ستخفض أسعار "آيفون" في بعض الأسواق بما يتماشى مع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتجري "آبل" مباحثات أيضا مع "إتش.بي.أو"، وهي جزء من "وارنر ميديا" المملوكة لـ"إيه.تي آند تي"، كي تشارك في الخدمة، وقد يتم ذلك بحلول وقت التدشين، وفقا لما ذكره مصدر مطلع.