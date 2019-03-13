أول لوحة مفاتيح لاسلكية تتحول إلى جهاز تحكم

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة كورسير “Corsair”عن إطلاق أول لوحة مفاتيح لاسلكية يمكن استعمالها كمركز تحكم في تجهيزات غرف المعيشة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن لوحة K83 اللاسلكية مصنوعة من الألومنيوم ويمكن توصيلها بالحواسيب لاسلكيا عن طريق نطاق التردد 2.4 جيجاهرتز أو عبر تقنية البلوتوث 4.2، علاوة على أنه يمكن توصيل لوحة المفاتيح بالحواسيب أو أجهزة اللاب توب عن طريق كابل USB المرفق.

وأضافت شركة كورسير أن شحنة بطارية LiPo المدمجة تكفي لتشغيل إضاءة الخلفية باللون الأبيض لمدة 40 ساعة، ويتم شحن هذه البطارية عن طريق منفذ USB.

ومن مزايا لوحة المفاتيح اللاسلكية الجديدة وجود عصا تحكم تناظرية على الجانب الأيمن، والتي تسهل استعمال الفأرة وعمليات البحث في المحتويات، مع وجود لوحة لمسية مستديرة رباعية الأصابع.

وفي وضع اللعب يمكن للمستخدم التحكم في الألعاب عن طريق عصا التحكم التناظرية مع أزرار WASD واثنين من أزرار الفأرة، وعلى يسار عصا التحكم قامت الشركة الأمريكية بدمج زر التحكم في شدة الصوت، بالإضافة إلى زر إضاءة الخلفية وزر القفل FN.

ويوفر برنامج كورسير iCUE للوحة المفاتيح K83 اللاسلكية الجديدة مجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص عبر واجهة واحدة؛ حيث يمكن للمستخدم مثلا معايرة عصا التحكم وإنشاء الماكرو وإعادة تعيين برمجة الأزرار وتخصيص الإضاءة الخلفية للأزرار وتهيئة الإيماءات للوحة اللمس.