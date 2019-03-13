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الرئيسية | عالم التقنية | شاشة 28 بوصة لعشاق الألعاب من "إيه أو سي"

شاشة 28 بوصة لعشاق الألعاب من "إيه أو سي"

شاشة 28 بوصة لعشاق الألعاب من "إيه أو سي"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 13 مارس 2019 - 06:28

أعلنت شركة "إيه أو سي" (AOC) عن إطلاق شاشتها G2868PQU الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة TN قياس 28 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق 4K (2160 x 3840 بيكسل)، وتمتاز شاشة "إيه أو سي" الجديدة باللون الأسود مع بعض التطعيمات باللون الأحمر.

وتروج شركة "إيه أو سي" لشاشتها G2868PQU الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان SRGB بنسبة 102% ونطاق أدوبي RGB بنسبة 82% مع دعم تقنية FreeSync من شركة AMD، وتتمتع الشاشة الجديدة بحامل يمكن تعديل ارتفاعه بمقدار 130 مم.

وينصب اهتمام الشركة التايوانية في الشاشة G2868PQU الجديدة على الألعاب من خلال إتاحة أوضاع لعب مختلفة كإعدادات مسبقة مع إعدادات خاصة لمختلف أنواع الألعاب مثل FPS و Racing و RTS، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع يمكن تعريفها بواسطة المستخدم.

وتزخر شاشة G2868PQU الجديدة بمنفذي HDMI ومنفذ VGA ومنفذ DisplayPort 1.2 وأربعة منافذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومقبس صوت 5ر3 مم، بالإضافة إلى سماعتين بقدرة 3 وات لكل منهما.

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