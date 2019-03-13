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كُتّاب وآراء
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موقع "فيسبوك" يتعرض لعطل تقني في دول العالم
الأربعاء 13 مارس 2019 - 19:55
تعرض موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الأربعاء، لعطل في عدد من بلدان العالم.
وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البرطانية، أن المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.
وأبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستغرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم.
ولفت إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - driss الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:05
ياااربي يبقا خاسر و مايلقاو ليه دوا ههههه راه تقهرنا ولا هو منبع الكلاخ فالبلاد .
2 - انسان الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:19
ا نقطاع فقط في التيارالكهرباءئ في المملكة المتحدة وبقية اوربا والساحل الشرقي للولايات التحدة الامريكية .......... فما دا لو كانت هناك امور واشياء ومضاعفات خارجة عن الارادة ............ اللهم سترك يارب .......... يا حفيظ يارب .
3 - جواد ابير الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:50
لم أتمكن الآن من الولوج إلى الفايسبوك فهل يكون المغرب من ضمن الدول التي سيشملها تأثير هذا العطل؟
4 - abd الأربعاء 13 مارس 2019 - 20:54
راَح َمن جهتي انا اقطعوه ديما كترت الفحشاء والمنكر بدون فائدة
5 - المحال الأربعاء 13 مارس 2019 - 21:12
حتى حنا طفا علينا الضو من بكري و ما طرا والو لسي الفيسبوك ....
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