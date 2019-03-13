موقع "فيسبوك" يتعرض لعطل تقني في دول العالم

هسبريس - متابعة

تعرض موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، اليوم الأربعاء، لعطل في عدد من بلدان العالم.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البرطانية، أن المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.

وأبلغ موقع "داون ديتور" بارتفاع حاد في عدد الشكاوى من تعطل فيسبوك وإنستغرام المفاجئ، والتي انتشرت في عدة دول بالعالم.

ولفت إلى أن سبب العطل انقطاع في التيار الكهربائي في المملكة المتحدة وبقية أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.