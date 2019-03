هل توجد طرق بسيطة لوضع "كلمة مرور" آمنة؟

هسبريس - د.ب.أ

أوضح المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات أن كلمات المرور الآمنة يجب ألا تقل عن 10 علامات وأن تتضمن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة، وألا تكون أحد مصطلحات القواميس.

ولإنشاء مثل هذه الكلمات ينصح الخبراء الألمان بالتفكير في جملة بسيطة يسهل تذكرها جدا وأن تشتمل على رقم على الأقل مثل جملة "My favorite food is pizza with four ingredients and extra cheese"، وبعد ذلك يتم إنشاء كلمة المرور باستخدام أول حرف من كل كلمة لتصبح كلمة المرور هي "mffipw4iaec".

وينصح المكتب الاتحادي بشكل عام بضرورة استعمال كلمات مرور مختلفة لحسابات وخدمات الإنترنت المتنوعة، مع التأكيد على أن تتضمن هذه "الأكواد" أرقام وعلامات خاصة.