شركة "فيليبس" الهولندية تعلن طرح شاشة جديدة

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 252B9 الجديدة بتصميم عصري وبدون حواف من ثلاثة جوانب.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 25 بوصة وتعمل بدقة Full HD (1920 x 1200 بيكسل)، وتمتاز بمستشعر الطاقة، الذي يعمل على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 80% مع زيادة العمر الافتراضي للشاشة.

وتروج شركة فيليبس للشاشة الجديدة من خلال تجهيزها بلوحة IPS بنسبة باعية 16:10، كما أنها تتيح زاوية مشاهدة تبلغ 178 درجة، ويبلغ زمن الاستجابة 5 مللي ثانية مع درجة سطوع 300 قنديلة/م2.

وأكدت الشركة الهولندية أن شاشتها الجديدة تغطي نطاق الألوان NTSC بنسبة 90% ونطاق sRGB بنسبة 107.5%، وتتوافق الشاشة مع معايير الطاقة EnergyStar 7.0 و EPEAT و WEEE و RoHS.

ومن خلال حامل الشاشة SmartErgoBase يمكن تعديلها من حيث الارتفاع والميل والتدوير والتحريك، وتزخر شاشة فيليبس الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة مثل FlickerFree ووضع LowBlue وكذلك وضع EasyRead لقراءة النصوص بشكل مريح، بالإضافة إلى الكثير من منافذ التوصيل مثل VGA و DVI-D و DisplayPort 1.2 و HDMI 1.4 واثنين من السماعات المدمجة.