شركة أمريكية تطلق "فأرة جديدة" لعشاق الألعاب

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة Glorious PC Gaming Race عن إطلاق الفأرة Model O الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه على الرغم من الوزن الخفيف للفأرة الجديدة، إلا أنها مزودة بإضاءة RGB ومستشعر فائق الدقة، كما أنها متوفرة في أربعة موديلات.

وأضافت الشركة الأمريكية أن Model O عبارة عن فأرة متماثلة للألعاب، تأتي مزودة باثنين من الأزرار الإضافية على الجانب الأيسر للفأرة، كما أنها تمتاز بتصميم قرص العسل، مما يساعد على خفض وزن الفأرة إلى 67 جراما فقط.

ويتمكن المستخدم من خلال تصميم قرص العسل إلقاء نظرة على إضاءة RGB، بالإضافة إلى وجود أشرطة LED على جانبي الفأرة، ويمكن التحكم في الإضاءة عن طريق البرنامج.

وتعتمد الفأرة Model O الجديدة على مستشعر PWM-3360 من شركة Pixart، والذي يعمل بدقة 12000 نقطة في البوصة المربعة، ويبلغ معدل سرعة الاستجابة 1000 هرتز. وبفضل الاعتماد على الأزرار من شركة Omron فإن الفأرة الجديدة تمتاز بالدقة الشديدة والعمر الافتراضي الطويل.

وأعلنت شركة Glorious PC Gaming Race عن طرح الفأرة الجديدة في الأسواق العالمية خلال آيار/مايو المقبل في أربعة موديلات بسعر يبلغ 50 أو 55 دولار أمريكي.