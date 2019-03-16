24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)

  2. تساؤلات تغلف "مذبحة المسجدين" وتكسر الهدوء المعتاد في نيوزيلندا (5.00)

  3. كرايست تشيرش تبكي ضحايا المذبحة بنيوزيلندا (5.00)

  4. باحثون مغاربة يبتكرون أصنافا جديدة من قطاني ونباتات زيتية منتجة (5.00)

  5. انقلاب سيارة يخلّف قتيلا وجريحين نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | شركة أمريكية تطلق "فأرة جديدة" لعشاق الألعاب

شركة أمريكية تطلق "فأرة جديدة" لعشاق الألعاب

شركة أمريكية تطلق "فأرة جديدة" لعشاق الألعاب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 16 مارس 2019 - 15:11

أعلنت شركة Glorious PC Gaming Race عن إطلاق الفأرة Model O الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه على الرغم من الوزن الخفيف للفأرة الجديدة، إلا أنها مزودة بإضاءة RGB ومستشعر فائق الدقة، كما أنها متوفرة في أربعة موديلات.

وأضافت الشركة الأمريكية أن Model O عبارة عن فأرة متماثلة للألعاب، تأتي مزودة باثنين من الأزرار الإضافية على الجانب الأيسر للفأرة، كما أنها تمتاز بتصميم قرص العسل، مما يساعد على خفض وزن الفأرة إلى 67 جراما فقط.

ويتمكن المستخدم من خلال تصميم قرص العسل إلقاء نظرة على إضاءة RGB، بالإضافة إلى وجود أشرطة LED على جانبي الفأرة، ويمكن التحكم في الإضاءة عن طريق البرنامج.

وتعتمد الفأرة Model O الجديدة على مستشعر PWM-3360 من شركة Pixart، والذي يعمل بدقة 12000 نقطة في البوصة المربعة، ويبلغ معدل سرعة الاستجابة 1000 هرتز. وبفضل الاعتماد على الأزرار من شركة Omron فإن الفأرة الجديدة تمتاز بالدقة الشديدة والعمر الافتراضي الطويل.

وأعلنت شركة Glorious PC Gaming Race عن طرح الفأرة الجديدة في الأسواق العالمية خلال آيار/مايو المقبل في أربعة موديلات بسعر يبلغ 50 أو 55 دولار أمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.