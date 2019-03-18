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كُتّاب وآراء
"آبل" تطرح نسخة جديدة من "آيباد إير" وأخرى محدثة من "آيباد ميني"
أعلنت "آبل"، اليوم الإثنين، عن طرح نسخة جديدة من حاسبها اللوحي الخفيف "آيباد إير" بشاشة بتقنية "ريتينا" بحجم 10.5 بوصة ورقاقة "إيه12 بيونيك"، ونسخة أخرى محدثة من "آيباد ميني" المزود بنفس المعالج وشاشة بحجم 7.9 بوصة.
ويمكن شراء أجهزة "آبل" الجديدة عبر الإنترنت بدءا من الاثنين وستكون متاحة بالمتاجر اعتبارا من الأسبوع المقبل بسعر 499 دولار لـ"آيباد إير"- 549 يورو في أوروبا- و399 دولار لـ"آيباد ميني" والذي سيكون سعره في أوروبا 499 يورو.
وستكون هذه هي أسعار الأجهزة التي تتصل لاسلكيا بشبكة الإنترنت عبر تقنية "واي فاي"، بينما تضاف 130 دولار- 140 يورو- للأجهزة التي تحوي مكانا لشريحة اتصال خلوي.
وتتوافر الحواسب الجديدة بألوان الفضي والرمادي الفلكي والذهبي، وبمساحات تخزين 64 جيجابايت و256 جيجابايت، كما أنها تعمل عن طريق قلم الحواسب اللوحية "آبل بينسل" الذي يسمح للمستخدم بالرسم والكتابة دون الحاجة للمس الشاشة، وكذلك اختيار الملفات والتقاط الصور.
ويأتي "آيباد إير" الجديد بخصائص مميزة على رأسها دقة شاشة تصل إلى 668 بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، ومعالج إضافي "إم12"، وبطارية قادرة على العمل لمدة 10 ساعات، وكذلك منفذ 3.5 ملم، ووزن 450 غراما.
أما "آيباد ميني"، فيظهر بتصميم مشابه كثيرا لسلفه "آيباد ميني4"، وليس مزودا بعد بتقنية التعرف الوجهي "فيس آي دي" ولا منافذ "يو إس بي-سي"، رغم أن أداؤه تطور كثيرا بعد تزويده برقاقة "إيه12 بيونيك".
وتبلغ دقة شاشة "آيباد ميني" الجديد 536 بيكسل، ويأتي بمعالج إضافي "إم12"، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل، وتقنية التعرف عن طريق البصمة "تاتش آي دي"، ومنفذ 3.5 ملم، وبوزن 300 غرام تقريبا.
يذكر أنه من المنتظر أن تعقد الشركة الأمريكية حدثا في 25 من الشهر الجاري سيركز، بعد تقديم أجهزتها الاثنين، على البرمجيات مثل خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت.