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كُتّاب وآراء
منصة Steam تتيح بث الألعاب على هواتف آيفون
أخيرا أصبح بإمكان مستخدمي منصة الألعاب Steam بث ألعابهم على أجهزة آيفون وآيباد، بعد أن كانت قاصرة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.
ويشترط لهذا البث بشكل أساسي تثبيت التطبيق Steam-Link على جهاز أبل المراد بث الألعاب عليه، وكذلك حاسوب (ويندوز أو ماك أو لينوكس) مع بدء تشغيل برنامج Steam.
كما يجب أن يكون الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي وكذلك الحاسوب في نفس شبكة WLAN. ويتم التحكم فقط في اللعبة عن طريق ذراع التحكم Steam أو ذراع تحكم معتمد من شركة أبل، والذي يحمل الشعار MFi؛ نظرا لأن الجهاز الجوال يعمل كشاشة فقط.