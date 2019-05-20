24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3805:2012:2916:0919:2920:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اعتداء على نقابيّ يُسبب إضرابا عمّاليا بتطوان (5.00)

  2. اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)

  3. المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن (5.00)

  4. "أطباء الغد" يصدمون الحكومة ويقررون الاستمرار في "المقاطعة" (5.00)

  5. سلمى بونعمان .. قارئة متألقة تمتطي صهوة الإيمان بحفظ القرآن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | عالم التقنية | منصة Steam تتيح بث الألعاب على هواتف آيفون

منصة Steam تتيح بث الألعاب على هواتف آيفون

منصة Steam تتيح بث الألعاب على هواتف آيفون
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 19 ماي 2019 - 02:41

أخيرا أصبح بإمكان مستخدمي منصة الألعاب Steam بث ألعابهم على أجهزة آيفون وآيباد، بعد أن كانت قاصرة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

ويشترط لهذا البث بشكل أساسي تثبيت التطبيق Steam-Link على جهاز أبل المراد بث الألعاب عليه، وكذلك حاسوب (ويندوز أو ماك أو لينوكس) مع بدء تشغيل برنامج Steam.

كما يجب أن يكون الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي وكذلك الحاسوب في نفس شبكة WLAN. ويتم التحكم فقط في اللعبة عن طريق ذراع التحكم Steam أو ذراع تحكم معتمد من شركة أبل، والذي يحمل الشعار MFi؛ نظرا لأن الجهاز الجوال يعمل كشاشة فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.