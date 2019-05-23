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كُتّاب وآراء
"سوني" تطلق سماعة رأس لاسلكية لإلغاء الضوضاء
أعلنت شركة سوني عن توسيع باقة موديلاتها من سماعات الرأس Over-Ear اللاسلكية من خلال إطلاق الموديل WH-XB900N الجديد.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء النشطة، وإذا رغب المستخدم في إيقاف هذه الوظيفة، فيمكنه تعطيلها من خلال لمس السطح العلوي للسماعة اليمنى، وعندئذ يستمع المستخدم إلى الأصوات والضجيج في النطاق المحيط.
وأكدت شركة سوني أن سماعة الرأس WH-XB900N الجديدة تدعم المساعد الصوتي جوجل Assistant وأمازون Alexa وأبل Siri، مشيرة إلى أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 30 ساعة مع تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة، وعند إيقاف هذه الوظيفة فإن شحنة البطارية تكفي لمدة 35 ساعة، وبفضل تقنية الشحن السريع فإنه يمكن إعادة شحن البطارية لمدة 10 دقائق من أجل الاستمتاع بالموسيقى لمدة ساعة كاملة.
وأعلنت شركة سوني أن سعر سماعة الرأس WH-XB900N الجديدة يبلغ 250 دولار أمريكي.