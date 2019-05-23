شركة "هونور" تكشف عن هواتف ذكية فاخرة

هسبريس - د.ب.أ

كشفت شركة هونور النقاب عن اثنين من هواتفها الذكية الفاخرة. وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزة هونور 20 وهونور 20 Pro تمتاز بأربعة كاميرات بدءا من الكاميرات واسعة الزاوية وحتى الماكرو، وكاميرا أمامية بداخل تجويف مستدير في الشاشة وجسم زجاجي.

وينبض بداخل هواتف هونور الجديدة معالج هواوي Kirin 980 مع اثنين من المعالجات العصبية، والتي يتم استعمالها لتحسين الصورة في المقام الأول. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 4 كاميرات ومستشعر أساسي IMX586 من سوني قياس نصف بوصة (1.27 سم) وبدقة 48 ميجابيكسل، وعند التقاط الصور يقوم هذا المستشعر بجمع 4 بيكسلات في بيكسل واحد، وهو ما تظهر فعاليته في زيادة الإضاءة وخفض تشوش الصورة.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل وبزاوية تصوير تبلغ 117 درجة، علاوة على وجود كاميرا للمعلومات العميقة بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابيكسل للصور الماكرو، ويشتمل هاتف هونور 20 pro على كاميرا مقربة بزووم بصري 3x بدلا من الكاميرا العميقة، ولإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وتأتي شاشة هونور All-View بقياس 26ر6 بوصة، ويوجد التجويف المستدير للكاميرا الأمامية في أعلى الجانب الأيسر، ويعمل هاتف هونور 20 بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، أما هاتف هونور 20 pro فإنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

وتعتمد هواتف هونور الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 9 مع الواجهة الخاصة بالشركة الصينية Magic UI 2.1. وهنا يتبادر إلى ذهن المستخدم العديد من الاستفسارات بشأن العقوبات الأمريكية ضد شركة هواوي وهونور، وما إذا كان ذلك سيعرض ترخيص أندرويد للخطر، واستبعاد هذه الأجهزة من الحصول على تحديثات الأمان وإصدارات أندرويد الجديدة والوصول إلى متجر جوجل بلاي أو استعمال تطبيقات جوجل.

ولم تتطرق الشركة الصينية إلى الموضوعات الشائكة الخاصة بشركة جوجل وأندرويد والعقوبات الأمريكية أثناء عرض الأجهزة الجديدة في العاصمة البريطانية لندن.