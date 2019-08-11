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كُتّاب وآراء
"آبل" تتراجع إلى المرتبة الرابعة في مبيعات الهواتف
تراجعت مجموعة "آبل" في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة منها، بحسب ما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.
وحل هاتف "آي فون" الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية بـ35.3 مليون جهاز، مقابل 36.2 مليونا للصيني "أوبو"، وفق ما أفادت به شركة "آي اتش ماركت".
وتوقفت "آبل" عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعاته جهاز "آي فون".
وحافظت "سامسونغ" التي كشفت، الأربعاء، عن جهاز عالي النوعية "غالاكسي نوت 10"، على المرتبة الأولى، مع استحواذها على 23% من السوق، ببيعها 75.1 مليون جهاز، متقدمة بأشواط على "هواوي" التي كسبت حصة 18% من السوق إثر بيعها 58.7 مليون هاتف ذكي.
وتريد "آبل" أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيدا عن منتجها الرئيسي "آي فون" بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.
وفي الربع الأخير (أبريل-يونيو) شكلت إيرادات مبيعات "آي فون" أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى. لكن "آبل" تمكنت من تحسين إيراداتها بنسبة 1% رغم تراجع إيرادات "أي فون" بنسبة 12%.
وبحسب شركات أبحاث سوق أخرى، حافظت "آبل" على المركز الثالث رغم تراجع مبيعات "آي فون".
في المقابل، قالت شركة "كاونتربوينت انترناشونال" إن شركة "هواوي" ستتأثر في المستقبل سلبيا بوضعها على القائمة السوداء من قبل واشنطن، مع أن مبيعاتها استمرت بالارتفاع في الربع الثاني.
وفي المجموع، حققت الشركات الصينية (هواوي واوبو وفيفو وريلم وشاومي) حصة قياسية بلغت 42% من السوق في الربع الثاني، بحسب "كاونتربوينت".