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الرئيسية | عالم التقنية | "هواوي" تطلق نظام تشغيل جديد باسم "هارموني"

"هواوي" تطلق نظام تشغيل جديد باسم "هارموني"

"هواوي" تطلق نظام تشغيل جديد باسم "هارموني"
هسبريس – د.ب.أ
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 11:18

أعلنت شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي"، الإثنين، عن نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاصة بها "هارموني أو.إس" الذي يمكنه منافسة نظامي التشغيل الأمريكيين "أندرويد" من "غوغل" و"آي.أو.إس" من آبل. وذكرت الشركة الصينية أنها ستطلق نظام التشغيل الجديد في البداية في السوق الصينية قبل طرحه على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يحل نظام التشغيل "هارموني أو.إس" واسمه باللغة الصينية "هونجمينج" محل نظام التشغيل "أندرويد" في الهواتف الذكية التي تنتجها "هواوي"، رغم أن الشركة الصينية قالت إن نظام تشغيلها يختلف تماما عن نظامي التشغيل المنافسين.

ويمكن استخدام نظام التشغيل "هارموني أو.إس" الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر مطوري هواوي 2019 المنعقد في مدينة "دونج جوان" الصينية، في مختلف الأجهزة الذكية مثل الهواتف والسماعات وحتى أجهزة الاستشعار. وسيكون نظام التشغيل الجديد مفتوح المصدر بما يتيح لمنتجي الأجهزة الآخرين استخدام هذا النظام في أجهزتهم.

جاء الكشف عن نظام التشغيل الجديد، بعد شهور من قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع شركة "هواوي" على القائمة السوداء ما يفرض قيودا عديدة على تعاملات الشركة الصينية من الشركات الأمريكية، قبل أن يتم تخفيف هذه القيود والسماح للشركات الأمريكية بتوريد منتجاتها للشركة الصينية بشرط ألا تمثل هذه المنتجات خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

من المتوقع أن يكون نظام التشغيل الجديد بديلا، وأن يقلل اعتماد "هواوي" على نظام التشغيل "أندرويد" بعد أن قررت شركة "غوغل" وقف دعم نظام التشغيل "أندرويد" الموجود على أجهزة "هواوي".

وسيتم استخدام "هارموني أو.إس" في البداية مع منتجات "هواوي" من الساعات الذكية والشاشات الذكية والسماعات الذكية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات في السيارات. وستكون هذه الأجهزة متكاملة فيما بينهما.

وذكرت "هواوي" أنها مازالت تعطي الأولوية على أجهزتها لنظام التشغيل "أندرويد" لكنها مستعدة للتحول إلى "هارموني أو.إس" إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحقيقة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 11:34
أيها الحكام العرب المهرولون عند ماما امريكا وبابي إسرائيل خوفا على عروشكم، انظروا ماذا تستطيع أن تفعل شركة واحدة صينية أمام جبروت امريكا
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17
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 11:35
بكندا ظهرت شركة بلاك بيري بنظام خاص بها ورغم جودة هواتفها والسرية التي تمتاز بها الا انها فشلت أمام أجهزة الآيفون والاندرويد.. وفي السنوات الأخيرة عادت بهواتف رائعة بنظام الاندرويد لكنها لم تلحق بالركب.. وهذا ما تبحت عنه هواوي اذا تخلت عن النظام الأمريكي
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-11
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