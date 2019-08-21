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الرئيسية | عالم التقنية | "إنتل" تطلق شريحة بخاصية "الذكاء الصناعي"

"إنتل" تطلق شريحة بخاصية "الذكاء الصناعي"

"إنتل" تطلق شريحة بخاصية "الذكاء الصناعي"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 21 غشت 2019 - 04:24

أطلقت إنتل كورب، الثلاثاء، أحدث معالجاتها والذي سيكون الأول لها المزود بخاصية الذكاء الصناعي والمصمم للاستخدام في مراكز الحوسبة الضخمة.

وقالت إنتل إن الشريحة، التي من ابتكار منشأتها للأبحاث في حيفا بإسرائيل، تحمل اسم "نرفانا إن.إن.بي-آي" أو "سبرينجهيل" وإنها ترتكز على معالج "آيس ليك" بتقنية عشرة نانومترات مما سيسمح لها بالتعامل مع أحمال عالية باستخدام أقل قدر من الطاقة.

وأضافت الشركة أن أول منتجاتها للذكاء الصناعي يأتي بعد أن استثمرت أكثر من 120 مليون دولار في ثلاث شركات ناشئة تعمل في مجال الذكاء الصناعي في إسرائيل.

وقال نافين راو، المدير العام لمجموعة منتجات الذكاء الصناعي في إنتل، "للوصول إلى وضع ‘الذكاء الصناعي في كل مكان’ مستقبلا، فإنه يتعين علينا التعامل مع أحجام ضخمة من البيانات المولدة والتأكد من تزود المؤسسات بما تحتاجه لاستخدام البيانات بكفاءة ومعالجاتها حيثما يجري تجميعها.

"أجهزة الكمبيوتر هذه بحاجة إلى السرعة من أجل تطبيقات الذكاء الصناعي المعقدة".

وقالت الشركة إن الرُقاقة الجديدة ستساعد معالجات إنتل "زيون" في الشركات الكبيرة مع تنامي الحاجة إلى عمليات حوسبية معقدة في مجال الذكاء الصناعي.

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