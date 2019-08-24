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الرئيسية | عالم التقنية | "غوغل" تتخلى عن الحلويات في تسمية نظام "أندرويد"

"غوغل" تتخلى عن الحلويات في تسمية نظام "أندرويد"

"غوغل" تتخلى عن الحلويات في تسمية نظام "أندرويد"
هسبريس - إفي
السبت 24 غشت 2019 - 03:08

أعلنت شركة (غوغل)، عن أحدث نسخ نظامها لتشغيل الهواتف (أندرويد)، وأنهت عادتها في إطلاق أسماء حلويات لتطلق على النسخة الجديدة اسم (10)، في بداية مرحلة جديدة من سلاسل أنظمة التشغيل ستحمل أرقاما فقط.

ومنذ بداية طرح نسخ نظام التشغيل الخاص بها، دأبت (غوغل) على إطلاق أسماء حلويات على نسخ (أندرويد) مثل (دونت) و(غينغربريد) و(كيت كات)، مع الحرص على إضفاء مميزات جديدة ولمسات تجعل من السهل تذكر هذه النسخ.

إلا أن (غوغل) أوضحت عبر مدونتها الرسمية أنه رغم ارتباط اسم نسخ نظام (أندرويد) بهذه الأسماء، إلا أن "الجميع لم يكن يدرك المغزى منها".

واعتبرت الشركة أن التقليد الذي اتبعته كان له منظور غربي بشكل مفرط حيث أن بعض أنواع الحلوى "لم تكن معروفة في بعض الأماكن" وأن البعض الآخر "ليست مشهورة لهذا الحد في أماكن كثيرة من العالم".

يذكر أن نسخة أندرويد الجديدة (10) ستكون متاحة اعتبارا من الخريف المقبل، وهي مصممة بحيث تقدم أكفأ أداء ممكن مع شبكة (5جي) والهواتف القابلة للطي.

ومن بين المميزات التي تأتي مع نظام تشغيل (10)، تبرز خاصية (لايف كابشن) والتي يمكن للمستخدم بواسطتها قراءة تفريغ نصي في نفس وقت عرض مشاهدة المحتوى المشغل على الجهاز، سواء أكان مخزنا على هاتفه أم يعرض عبر منصات مثل (يوتيوب)، مع إمكانية تغيير موضع النص.

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