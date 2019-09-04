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الرئيسية | عالم التقنية | تغريم "يوتوب" بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

تغريم "يوتوب" بسبب انتهاك خصوصية الأطفال

تغريم "يوتوب" بسبب انتهاك خصوصية الأطفال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 18:45

أعلن موقع "يوتوب"، اليوم الأربعاء، عن موافقته على دفع غرامة قياسية بقيمة 170 مليون دولار؛ وإجراء تغييرات لحماية خصوصية الأطفال.

وكانت السلطات المعنية الأمريكية قد توصلت إلى أن موقع الفيديو جمع معلومات شخصية عن المراهقين دون علم منهم وبطريقة غير قانونية، واستخدمها لزيادة أرباحه من خلال استهدافهم بالإعلانات التجارية؛ وهو ما دعا إلى فرض الغرامة سالفة الذكر، في إطار اتفاق بين لجنة التجارة الفيدرالية والنائب العام في نيويورك اللذين أكدا أن "يوتيوب" انتهك قانونا فيدراليا بشأن حماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت.

وقام "يوتوب"، المملوك لشركة "غوغل"، وفقا لمنظمي القطاع، بجمع بيانات غير قانونية عن الأطفال مكنته من تتبع إبحارهم على شبكة الأنترنيت بشكل دائم ودون الحصول على موافقة أولياء أمورهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هاد التكنولوجية خايبة ومزيانة الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 19:00
اليوتوب كيرحب بجميع الفيديوهات وحتى الفيسبوك حذاري وحذاري باش متطيحوش فشي فظيحة
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