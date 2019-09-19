"فيفو" تطرح هاتف ذكيا جديدا في السوق المغربي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة فيفو، العاملة في مجال صناعات الهواتف النقالة وحلول الاتصالات، طرح هاتفها الذكي الجديد S1 في السوق المغربي، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل دليلا على أهمية هذا السوق بالنسبة للمجموعة الصينية.

وقال ليون وانغ، الرئيس المدير العام لفيفو المغرب، إن هذا الجهاز الجديد، البالغ سعره 2999 درهما، يجمع بين أحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي التي تتميز بها فيفو، إلى جانب تقنيات الأمن التي تحمي خصوصية المستخدم، وكل ذلك ضمن تصميم خارجي غاية في الأناقة، لتكتمل الصورة.

وأضاف وانغ، في تصريح لهسبريس، أن الهاتف الجديد لشركة فيفو تم تزويده بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسيل، وكاميرا خلفية ثلاثية بتقنية العرض الكامل التي تساعد المستخدمين على اختبار مستويات متقدمة من التصوير الاحترافي، ومع بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

الذكاء الصناعي

وقال المسؤولون في الشركة الصينية: "مع هذه التجهيزات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث في السوق، مثل تقنيات تجميل الوجه وبرامج المساعدة الشخصية، يضمن هاتف S1 منح مستخدميه تجربة استثنائية مع أجهزتهم الجديدة"، وأضافوا: "يؤكد S1 على التزامنا التام بتقديم أحدث الابتكارات التقنية لعملائنا، والدليل هذا الدمج الناجح بين أحدث التقنيات الصناعية وأبرز المزايا في عالم الأجهزة الذكية، ونحن نعلم أن زبائننا هنا يجمعهم الشغف بالتقاط أجمل الذكريات والمحافظة عليها، وهذا بالتحديد ما يبرع فيه جهاز فيفو الجديد S1".

مسح البصمة المدمج بالشاشة

منذ نجاحها في إدخال تقنية مسح بصمة الإصبع في الشاشة، استطاعت فيفو أن تخطو خطوة جديدة في طريق تعزيز مستويات الحماية والخصوصية لعملائها حول العالم، إذ أصبح بإمكانهم فتح قفل الهاتف في جزء من الثانية عبر مسح البصمة على الشاشة، مع تأثيرات متعددة تجعل من العملية ممتعة ومثيرة في آن معاً، فضلاً عن كونها لا تحد المستخدم لجهة اختيار الغطاء الذي يرغب به، دون الحاجة ليكون مزودا بفتحة لماسح البصمة في الجهة الخلفية.

صور سيلفي عالية الدقة

يتميز هاتف S1 الجديد بكاميرا أمامية عالية الدقة 32 ميغابيكسل، ومدمجة في الشاشة ذات العرض الكامل. التقنيات الذكية لهذه الكاميرا المتطورة تتيح للمستخدمين التقاط أجمل صور السيلفي الشخصية بتفاصيل مثيرة للغاية، ومع تقنيات وبرامج تحسين الصورة، مثل تجميل الوجه وتعزيز الإضاءة الأمامية والصور والفلاتر الذكية. سيحصل المستخدمون على أجمل سيلفي على الإطلاق.

وتوفر شاشة العرض الكامل 6.38 إنش في الجهاز الجديد تجربة رائدة لمشاهدة الصور والأفلام والألعاب الإلكترونية، من خلال تقنية سوبر أموليد المتطورة، فضلاً عن أبعادها المتناسقة، إذ تصل نسبة الطول إلى العرض 19.5:9؛ فيما تصل مساحة الشاشة إلى الجهاز أكثر من 90 في المائة لمنح المستخدمين متعة المتابعة على شاشة متكاملة بلا حدود.

تصوير احترافي

أصبح التصوير الاحترافي أكثر سهولة الآن مع الكاميرا الثلاثية المزودة بحساس سوني IMX499 وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث من نوعها، إذ تساعد الكاميرا الذكية على تحديد الإطار الأمثل للصورة للحصول على أفضل لقطة على الإطلاق، وبذلك ذكرياتك الجميلة ستكون أجمل مع هاتف S1 الأكثر تطوراً..وبالتحديد مع زاوية الصورة الأوسع 120 درجة والتحويل التلقائي الذكي بين العدسات، ففي حال اكتشاف الكاميرا للقطة جماعية، ستتحول تلقائياً لاستخدام العدسة ذات الزاوية العريضة لالتقاط أكبر عدد ممكن من الأشخاص ضمن الإطار العام للصورة.

تقنيات أكثر ذكاء

يساعد معالج S1 ثماني النوى بسرعة 2 جيغاهرتز على توفير أداء رائد للجهاز الجديد، وتحديداً مع الذاكرة العشوائية الضخمة بسعة 6 جيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيغابايت، إذ تساهم هذه المزايا في توفير تجربة متكاملة ومميزة للمستخدمين.

وعندما يتعلق الأمر بالألعاب، يمكن للمستخدم اختيار وضعية "اللعب" والاستمتاع بدقة لا متناهية، مع تعزيز تسارع إطارات الصور بمعدل 300 في المائة، الأمر الذي يجعل من اللعب على هاتف S1 لا يضاهى مع أي هاتف آخر؛ كما تمت إضافة ميزة أخرى تظهر الوقت المتبقي لبدء اللعب، بحيث تسمح للمستخدم بالقيام بأنشطة أخرى في انتظار بدء اللعبة.

بطارية أكثر فعالية

مع البطارية الرائدة في فئتها بسعة 4.500 ميللي أمبير وتقنية الشحن الثنائي السريع، يمكن للمستخدمين الاستغناء عن البطاريات الإضافية والاعتماد على S1 بالكامل.