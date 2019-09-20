‪"سامسونغ" تطور نظام خدمة ما بعد البيع بالمغرب

هسبريس من الدارالبيضاء

أعلنت شركة سامسونغ المغرب إطلاق مركز خدمة زبناء جديد بمنطقة درب غلف بمدينة الدار البيضاء، يوفر مجموعة من خدمات الصيانة بمواصفات عالمية.

وقال يوسف الصقلي، مدير قطب خدمة المستهلك بسامسونغ المغرب، إن هذه الخطوة تعكس اهتمام الشركة بزبنائها وحرصها على تعزيز ثقتهم في منتجاتها من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع.

وأضاف الصقلي: "تم تطوير منظومة خدمة الزبناء بالكامل، لتقدم السرعة في الأداء والإتقان والجودة. وتتضمن الخدمات عددًا من العروض مثل خدمة إصلاح أجهزة الهواتف الذكية بشكل سريع، وصيانة الأجهزة الإلكترونية الأخرى في يوم عمل. ويتم إشعار الزبون بمدة صيانة الجهاز بعد إجراء مرحلة الفحص باستخدام أداة Galaxy Diagnostics Tool والتأكد من توافر قطع الغيار".

وزاد المتحدث ذاته: "سامسونغ تسعى إلى تحقيق رؤيتها لعالم أفضل من خلال ابتكار تقنيات ومنتجات متطورة، ولذلك نكرس جهودنا لضمان توفير خدمة زبناء متميزة متاحة على مدار الساعة في العديد من المدن المغربية، لتصل خدماتنا بكافة أنواعها إلى أكبر قاعدة من زبنائنا، التزاما منا بتقديم أفضل مستوى لخدمات ما بعد البيع".

وأشار مدير قطب خدمة المستهلك بسامسونغ المغرب إلى أن الشركة وضعت مركزا لخدمة الزبناء طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، من أجل تلقي اتصالات الزبناء ومحاولة تقديم الاستشارة وإصلاح أعطاب الهواتف الذكية، إن كان الأمر يتعلق بخطأ في استعمال الإعدادات، أو التوجيه نحو أقرب مركز لخدمة الزبناء.

وأكد يوسف الصقلي أن مركز خدمة ما بعد البيع يضم كفاءات مغربية تلقت تدريبات في مجال إصلاح الهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية المنزلية، كالشاشات وأجهزة التكييف والثلاجات وأجهزة تنظيف الملابس وغيرها من التجهيزات الأخرى.