"سامسونغ" تشرع في تسويق هاتف جديد بالمغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة سامسونغ عن شروعها في تسويق هاتفها الذكي الجديد "Galaxy A80" في المغرب، الذي أتى بتصميم جديد وبشاشة بدون حواف تماما، بالإضافة إلى كاميرات منبثقة دوارة للمرة الأولى، إلى جانب ما أطلقت عليه الشركة اسم "بطارية ذكية".

وقال أيوب باسعيد، مدير قطب المنتجات بسامسونغ المغرب، إن هذا الهاتف يدخل ضمن تشكيلة كبيرة لهواتف "غالكسي A"، التي تسعى من ورائها الشركة الكورية إلى توفير مجموعة متنوعة من الهواتف تناسب احتياجات مستخدميها المختلفة.

وأوضح باسعيد أن هاتف "Galaxy A80" يوفر مزايا متقدمة للمستخدمين تناسب ما أطلق عليه عصر الـ "Live".

شاشة بتصميم جديد

يأتي "Galaxy A80" بتصميم بخلفية من الزجاج وإطار معدني، وهو متوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والذهبي والأبيض، وتشغل الشاشة كل الجهة الأمامية بدون حواف تقريبا.

واعتمدت سامسونغ على تحرك الجزء الخلفي الذي يتضمن الكاميرات للأعلى، وذلك مع كاميرات دوارة، بحيث يلتقط المستخدم صور "السيلفي" من خلال الكاميرات الخلفية التي تدور كي تعمل ككاميرات أمامية عند الحاجة إلى ذلك، فما عليه إلا الضغط على زر التبديل للكاميرا الأمامية ليتحرك الجزء العلوي وتدور الكاميرا الخلفية في لحظات، مع عدم وجود منفذ للسماعات والاكتفاء بمنفذ "USB-C" وحيد للشحن وتوصيل السماعات.

ويحمل "Galaxy A80" شاشة "SuperAmoled" وقياسها 6.7 بوصة بدقة "FHD+"، أو 2400×1080 بكسل بكثافة حوالي 393 بكسل/بوصة، وهي الشاشة المدمج بها مستشعر لبصمات الأصابع يسهل تأمين وفتح الهاتف بسهولة.

كاميرات بدقة عالية

زودت سامسونغ هاتفها الذكي الجديد "Galaxy A80" بثلاث كاميرات خلفية دوارة، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة "F2.0"، وأخرى بزاوية واسعة جدا (123°) بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة "F2.0"، إلى جانب كاميرا "ToF" للعمق توفر صور بورتريه وصور سيلفي أفضل من خلال التعرف على الأشياء والوجوه وعزل الخلفية بكفاءة.

وعند الحاجة إلى التقاط صور سيلفي، ما على المستخدم إلا النقر على زر تبديل الكاميرا ليرتفع الجزء الخلفي العلوي وتدور الكاميرات الثلاث تلقائيا.

مواصفات مبتكرة

يعمل سامسونغ "Galaxy A80" بنظام التشغيل "أندرويد 9.0 باي" مع واجهة "One UI" الجديدة، ومعالج كوالكوم الجديد "Snapdragon 730" ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي "RAM" بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزينية بمساحة 128 جيجابايت، مع عدم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحمل "Galaxy A80" بطارية قدرتها 3700 ميللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة "25 وات"، تقول سامسونج إنها تتعلم من سلوك المستخدم اليومي وتحسن من استهلاك البطارية وفقا لذلك.