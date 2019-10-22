المنافسة تدفع "نتفليكس" إلى اقتراض ملياري دولار

هسبريس – د.ب.أ

شركة بث مواد الترفيه عبر الإنترنت الأمريكية "نتفليكس"، الاثنين، بيع سندات بنحو ملياري دولار لتعزيز قدراتها في مجال إنتاج المحتوى الترفيهي لمواجهة المنافسة المنتظرة من جانب شركات عملاقة مثل ديزني وآبل.

وبحسب بيان صادر عن الشركة فإنها تعتزم استخدام حصيلة طرح السندات التي تقدر بنحو ملياري دولار في تمويل أنشطتها العامة مثل شراء المحتوى الترفيهي أو إنتاجه أو الدخول في صفقات استحواذ محتملة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن العائد على السندات المقومة بالدولار التي تبلغ مدتها 5ر10 سنوات ولا يمكن إعادة شرائها قد يصل إلى 5% سنويا، في حين قد يصل العائد على السندات المقومة باليورو إلى 3% سنويا.

وبحسب أحد محللي بلومبرغ فإن العائد على سندات الشركة الأمريكية سيكون في حدود 25ر4%.

كانت "نتفليكس" أعلنت في الأسبوع الماضي زيادة قاعدة مشتركيها خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 77ر6 مليون مشترك، حيث جاء الجزء الأكبر من الزيادة في الأسواق الخارجية. كما جاءت أرباح الشركة متماشية مع أعلى تقديرات للمحللين، وهو ما دفع المستثمرين للتفاؤل بنتائج الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال سبنسر نيومان المدير المالي للشركة "كان بالفعل فصلا قويا ليس فقط بشأن المشتركين، ولكن بالنسبة لأداء الشركة ككل".

وجاء نمو قاعدة عملاء الشركة خلال الربع الثالث بالكامل تقريبا من الأسواق الخارجية، حيث أضافت خلال هذه الفترة 26ر6 مليون مشترك من خارج الولايات المتحدة، في حين تتوقع إضافة 7 ملايين مشترك جديد خلال الربع الحالي من العام، لتنهي العام بأقوى نمو خارجي منذ تأسيسها.

وذكرت بلومبرغ أن الشركة استفادت من الموسم الجديد لمجموعة من أشهر مسلسلاتها مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" الذي شاهده 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع، ليصبح الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي تنتجها "نتفليكس" لنفسها.