24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ
- تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة
- المتاعب النفسية والعادات الخاطئة.. أسباب وحلول اضطرابات النوم
- لماذا يهاجم التهاب الأذن الوسطى الأطفال بصفة خاصة!
- من "رونو" إلى "جاغوار" .. آمال وتحديات تنتظر السيارات الكهربائية
"جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي (5.00)
تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)
رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)
- القوات المسلحة تقتني 36 هيلوكوبتر "أباتشي" بقيمة 4,25 مليار دولار - (87)
- "ضمير" تنادي بتعديل نظام المواريث في مذكرة "المغرب الذي نريد" - (75)
- التوفيق: الرضا العام عن الخدمات المسجدية يتعدّى 60 في المائة - (58)
- عبيابة يتوعد: "الإساءة لا تتقادم".. وقريبا ضبط النشر على "فيسبوك" - (44)
- "جريمة شمهروش" تُقهقر المغرب 40 درجة بمؤشر الإرهاب العالمي - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير برمجيات يفضح اختراق الهواتف عبر "واتساب"
حذر بافيل دوروف، المطور الشهير للبرمجيات، من تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، موردا أنه يجعل المستخدم سهل الاختراق من قبل القراصنة وأجهزة الأمن، داعيا إلى حذفه بشكل سريع.
المطور الذي أنشأ تطبيق "تيلغرام"، المنافس لـ"واتساب"، لم يقم بالكشف عن الآلية التي يتم اللجوء إليها لاختراق هاتف مستعمل التطبيق، مكتفيا بالإشارة إلى أن بيانات المستخدم تصبح متاحة عبر إرسال مقطع فيديو.
وقال الخبير ذاته إن هناك نقاط ضعف تستخدم لانتهاك حقوق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، موردا أن الاستخبارات الأمريكية ستشارك البيانات التي ستحصل عليها مع استخبارات في دول أخرى.