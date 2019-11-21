خبير برمجيات يفضح اختراق الهواتف عبر "واتساب"

هسبريس من الرباط

حذر بافيل دوروف، المطور الشهير للبرمجيات، من تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، موردا أنه يجعل المستخدم سهل الاختراق من قبل القراصنة وأجهزة الأمن، داعيا إلى حذفه بشكل سريع.

المطور الذي أنشأ تطبيق "تيلغرام"، المنافس لـ"واتساب"، لم يقم بالكشف عن الآلية التي يتم اللجوء إليها لاختراق هاتف مستعمل التطبيق، مكتفيا بالإشارة إلى أن بيانات المستخدم تصبح متاحة عبر إرسال مقطع فيديو.

وقال الخبير ذاته إن هناك نقاط ضعف تستخدم لانتهاك حقوق الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، موردا أن الاستخبارات الأمريكية ستشارك البيانات التي ستحصل عليها مع استخبارات في دول أخرى.