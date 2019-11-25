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كُتّاب وآراء
مؤسس "ياهو": فجوة تهدد العالم بعصور مظلمة
قال جيري يانغ، المؤسس المشارك لشركة "ياهو"، إن العالم يواجه خطر خسارة بعض التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال العقود الأخيرة وذلك بسبب التوترات التجارية والفجوة التكنولوجية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين.
وحذر يانغ من "العواقب غير المتوقعة" التي يمكن أن تحدث إذا تخلت كل من واشنطن وبكين عن طبيعة التعاون التي سادت العلاقات بينهما خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف مؤسس "ياهو" خلال مشاركته في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في بكين:" اعتقد أن جوهر الابتكار يواجه تحديًا شديدًا من قبل الاتجاه الحالي".
وتابع يانغ: "نواجه خطر العودة إلى العصور المظلمة إذا لم نوحد المعايير، وإذا ما انقسمنا إلى جيوب صغيرة من الأسواق التي لا تدعم بعضها بعضا".
من جهته قال يانغ يوانكينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "لينوفو"، إن فكرة الفصل التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين غير واقعية.
وأضاف أن اختلاف المعايير التكنولوجية سيخلق حالة من الانزعاج لدى المستهلكين.
وتابع: "في كل مرة تذهب فيها إلى بلد مختلف، يجب عليك تغيير هاتفك النقال"، مبررا مفهوم "الانفصال" التكنولوجي بين الشرق والغرب خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما فرضت واشنطن قيودًا شديدة على مشتريات شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من المكونات والبرامج الأمريكية.
بدوره اعتبر جاري ديكرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أبلايد ماتيريالز" الأمريكية لصناعة أشباه الموصلات، أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بمفردها بإقامة البنية الأساسية اللازمة لاقتصاد يعتمد على البيانات بشكل كبير.
وأضاف ديكرسون "الشركات والدول التي ستنمو بشكل أسرع هي التي تتعاون بشكل أفضل... هذه هي الشركات التي ستفوز في المستقبل".