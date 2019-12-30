"سامسونغ" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في أسواق المغرب

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة سامسونج المغرب للإلكترونيات عن طرح هاتفها الذكي الجديد Galaxy Fold بالسوق المغربي، وفتحت باب الحجز الأولي عبر موقعها على الإنترنيت للراغبين في اقتنائه.

ويعتبر هذا الجهاز أول هاتف ذكي من الشركة بشاشة قابلة للطي. ويحمل Galaxy Fold شاشة Amoled أطلقت عليها سامسونج اسم Infinity Flex، وهي شاشة قياسها 7.3 بوصات بدقة QXGA+ يمكن طيها.

كما يتوفر هذا الهاتف على شاشة أمامية لاستخدام الهاتف عند طيه قياسها 4.6 بوصات بدقة +HD بأبعاد 12:8، أي أن Galaxy Fold يمكن طيه ليعمل كهاتف أو بسطه بحيث يعمل كجهاز لوحي "تابليت".

وقالت سامسونج إن Galaxy Fold يحمل شاشة من مواد جديدة تسمح لها بالطي وليس الانحناء فقط؛ وهو ما دفع سامسونج إلى ابتكار طبقة جديدة من البوليمر وتحقيق شاشة بنحافة أقل بنسبة 50 في المائة مقارنة مع الهواتف الأخرى.

كما صممت سامسونج آلية جديدة للمفاصل، بحيث يمكن طي وبسط Galaxy Fold بسلاسة مثل الكتاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة؛ مثل وضع مستشعر البصمات في أنسب مكان للمستخدم، إلى جانب تزويد الهاتف ببطارتين بحيث يكون الهاتف متوازنا في يد المستخدم.

ويمكن طي وبسط Galaxy Fold بسلاسة مثل الكتاب، حيث أكدت سامسونج أنها طورت واجهة استخدام خاصة لهاتفها الذكي الجديد Galaxy Fold ، من خلال دعمه بعدد من المزايا الجديدة الذي يناسب وجود شاشة قابلة للطي؛ مثل إمكانية فتح نوافذ متعددة في نفس الشاشة، بحيث يمكن للمستخدم تشغيل حتى 3 تطبيقات والعمل عليهم معا في نفس الوقت.

كما يدعم الهاتف الجديد من سامسونج التنقل السلس بين الشاشة في وضع الهاتف والشاشة القابلة للطي عند بسطها (أي وهي غير مطوية)، وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تعاونت مع جوجل ومطوري تطبيقات أندرويد لضمان أفضل تجربة استخدام ممكنة.

ودعمت سامسونج هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بمعالج كوالكوم Snapdragon 855 ثماني النواة، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 12 جيغابايت.

ويحمل الهاتف مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيغابايت بتقنية UFS3.0 للمرة الأولى في هاتف ذكي، مع عدم دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، كما يحمل بطارية كبيرة قدرتها 4380 ميللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع سلكيا ولاسلكيا.

وزودت سامسونج هاتفها Galaxy Fold بـ6 كاميرات لالتقاط الصور عند استخدام الهاتف بأي وضع، 3 كاميرات خلفية منها كاميرا بدقة 16 ميغابكسل بزاوية واسعة جدا، وأخرى بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزتي التركيز التلقائي والتثبيت البصري بفتحة عدسة متغيرة F1.5/F2.4، والكاميرا الثالثة Telephoto بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري 2X، إلى جانب كاميرتين أماميتين بدقة 10 و8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أخرى بدقة 10 ميجابكسل أعلى شاشة الغطاء عند طي الهاتف.

ومثل هواتف سامسونج من الفئة الراقية، يدعم جالاكسي فولد خدمات الشركة؛ مثل المساعد الصوتي بيكسبي، والذي يتيح التفاعل مع الهاتف وإمكانية التحكم في أجهزة المنزل الذكية صوتيا، بالإضافة لدعم خدمة الدفع عبر الهاتف سامسونج Pay، إلى جانب دعم وضع Dex للحصول على واجهة أشبه بأجهزة الكمبيوتر المكتبية عند توصيل الهاتف بشاشة أكبر.