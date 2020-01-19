غياب الصور والفيديوهات يزعج مستخدمي واتساب

هسبريس من الرباط

يواجه مستخدمو برنامج المحادثات "واتساب"، اليوم الأحد، عطلاً فنياً تسبب في تعذر مشاركة الصور ومقاطع "الفيديو" والمقاطع الصوتية.

العطل الجديد الذي أصاب تطبيق "واتساب" ساهم في منع المستخدمين من إرسال واستقبال الصور ومقاطع "الفيديو" حول العالم.

وظهرت المشكلة كأنها خلل لدى بعض المستخدمين، في البداية، بسبب توقف بعض المزايا فقط دون غيرها، لكن تأكد لاحقًا أن المشكلة عامة حول العالم.

وبينما توقفت الخدمة بشكل كامل لدى البعض في مناطق متفرقة في العالم، تعاني الغالبية العظمى من المستخدمين من مشكلة تتعلق بإرسال واستقبال الصور ومقاطع "الفيديو" عبر التطبيق.

يُشار إلى أن تطبيق "واتساب" تعرض مرارًا للتوقف رفقة خدمات "فيسبوك" الأخرى خلال الشهور القليلة الماضية.