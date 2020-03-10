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الرئيسية | عالم التقنية | "آبل" توصي بتعقيم منتجاتها بمناديل ومطهرات

"آبل" توصي بتعقيم منتجاتها بمناديل ومطهرات

"آبل" توصي بتعقيم منتجاتها بمناديل ومطهرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 22:15

دعت شركة آبل إلى استخدام مناديل مطهرة أو سوائل كحولية لتنظيف أجهزتها في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن الشركة غيرت رأيها اليوم؛ فقد كانت في السابق تحظر استخدام أي منتج كيماوي خوفاً من إتلاف الطبقة الخارجية للشاشة.

جاء ذلك في تحديث أجرته الشركة على مستوى شروط وأحكام الاستخدام على موقعها الرسمي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشركة أنه "يمكن استخدام مطهرات لتنظيف منتجات آبل تحتوي على نسبة 70 في المائة من كحول الأيزوبروبيل، أو مناديل تطهير تحتوي على الكلوروكس، لتعقيم الأسطح مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح".

ويُعد هذا الإعلان بمثابة تحول كبير في إرشادات آبل، حيث كانت في السابق تحذر من أن المناديل المطهرة قد تؤدي إلى تآكل طبقة خاصة على الشاشة، وبالتالي إضعاف فاعلية خاصية اللمس فيها.

تأتي هذه الإرشادات المحينة من قبل شركة آبل في وقت يتزايد فيه القلق بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوردت بعض الدراسات أن هناك عدة أنواع أخرى من فيروس كورونا لديها القدرة على البقاء على الزجاج والأسطح البلاستيكية لمدة تسعة أيام تقريباً.

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