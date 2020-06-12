24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:12
|20:43
|22:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركات الطيران تعاود العمل وسط آفاق غامضة وتدابير مرتجلة
- السياسي والمرحلة الجديدة
- أندية إسبانية ترغب في خدمات المغربي إشعلالن
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟
- أوناجم يقترب من خوض تجربة جديدة بالسعودية
هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)
هل سيُنقذ نظام العلاجات الطبية الأولية النظام الصحي بالمغرب؟ (5.00)
- الخارجية الأمريكية تستعرض أوضاع "الحرية الدينية" في المغرب - (94)
- "الجوار الملغوم" .. إلى أين تسير العلاقات بين المغرب والجزائر؟ - (91)
- "عقيدة العداء" للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر - (79)
- بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا - (77)
- ملف آدم والريسوني يثير مخاوف حملات الإقصاء و"رُهاب المثلية" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تويتر يحذف حسابات دعائية للصين وتركيا وروسيا
قالت شركة تويتر إنها حذفت عشرات الآلاف من الحسابات، بما في ذلك الحسابات التي ربطتها بعمليات الدعاية الصينية والروسية والتركية.
وقالت الشركة في بيان إن ما مجموعه 32 الفا و 242 حسابًا تم حذفها بسبب انتهاكات لسياسات التلاعب بالمنصة.
ويمثل حوالي 23 ألفا و 750 من تلك الحسابات أساسا لشبكة الدعاية التي ينسبها تويتر إلى الصين. وخدم 150 ألف حساب "كمضخم" إضافي لتعزيز محتوى الشبكة الأساسية.
ويقال إن المواد التي انتشرت من خلال إعادة التغريد والإعجابات قد خدمت الحكومة الصينية. وتضمن المحتوى معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وفيروس كورونا المستجد.
كما تم حذف حسابات مريبة لمستخدمين نسبها تويتر إلى مصالح حكومية روسية وتركية، ولكن بدرجة أقل بكثير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
امريكا يوما بعد يوم تزحزح القناع عن وجهها
تجدهم يسبحون بحمد اردوغان و كانه حرر الاقصى بل هو اول من زار و ترحم على قبر مؤسس اسرائيل ، و او من اعترف بالقدس عاصمة لي اسرائيل .
هي طريقة يستعملها الانجاس الترك للسيطرة على الخرفان العربية