تويتر يحذف حسابات دعائية للصين وتركيا وروسيا

هسبريس - د.ب.أ

قالت شركة تويتر إنها حذفت عشرات الآلاف من الحسابات، بما في ذلك الحسابات التي ربطتها بعمليات الدعاية الصينية والروسية والتركية.

وقالت الشركة في بيان إن ما مجموعه 32 الفا و 242 حسابًا تم حذفها بسبب انتهاكات لسياسات التلاعب بالمنصة.

ويمثل حوالي 23 ألفا و 750 من تلك الحسابات أساسا لشبكة الدعاية التي ينسبها تويتر إلى الصين. وخدم 150 ألف حساب "كمضخم" إضافي لتعزيز محتوى الشبكة الأساسية.

ويقال إن المواد التي انتشرت من خلال إعادة التغريد والإعجابات قد خدمت الحكومة الصينية. وتضمن المحتوى معلومات عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وفيروس كورونا المستجد.

كما تم حذف حسابات مريبة لمستخدمين نسبها تويتر إلى مصالح حكومية روسية وتركية، ولكن بدرجة أقل بكثير.