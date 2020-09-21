مبادرة عالمية تهدف إلى الترويج للتصوير بالهاتف‎

هسبريس من الرباط

أعلنت "فيفو" إطلاق مبادرة عالمية تحمل اسم "فيزيون بلوس"، تهدف إلى إحداث منظومة خاصة بالمحتوى المرئي، كما تتضمن جوائز للتصوير النقال "فيفو فيزيون بلوس"، وهي مسابقة عالمية للتصوير تنظم بشراكة مع "ناشونال جيوغرافيك"، ومفتوحة في وجه المستعملين المغاربة.

كما تتضمن المنظومة نفسها، وفق بلاغ صادر عن الشركة، عناصر أخرى على غرار "أكاديمية التصوير فيفو فيزيون بلوس"، "ماستر كلاس فيفو فيزيون بلوس"، "برنامج الشباب فيفو فيزيون بلوس" و"فيدرالية مصوري فيفو فيزيون بلوس".

وأضاف المصدر ذاته أن مبادرة "فيفو فيزيون بلوس" تتمحور حول "الصورة الاحتفالية" (Joy Image) وتعمل مستقبلا على إرساء منظومة جديدة للمحتوى المرئي، بفضل تبنيها مبادرات تتضمن المشاركة في إحداث المحتوى، والتربية والتبادل الثقافي. "كما تتميز الإستراتيجية بريادة فيفو في مجال ابتكار المنتجات المصاحبة لتزايد حاجة المستعملين للهواتف الذكية، الذين يعتبرون الهاتف الذكي عنصرا هاما في ثقافتهم ورفيقهم المفضل في حياتهم اليومية".

وعن هذه المبادرة يقول مايكل تشانغ، المدير العام لإستراتيجية علامة "فيفو"، على هامش حدث إطلاق مسابقة "فيفو فيزيون بلوس"، المنعقدة بمتحف الفن إنجوي آرت ببكين: "تنبثق نشأة فيزيون بلوس من الاهتمام الشديد الذي توليه علامتنا للتكنولوجيات الحديثة ولثقافة التصوير بالهاتف النقال منذ العديد من السنوات. ونحن نطمح إلى تزويد أكبر عدد ممكن من الأفراد بأدوات للتعبير المرئي ومنحهم الفرصة لتوثيق أهم الأحداث في حياتهم الخاصة. كما نأمل التعاون مع مبدعين وازنين لإنتاج المزيد من المحتوى الأصيل والمتخصص في أفق إبراز الثقافة التي تميز علامتنا".

خلال هذه التظاهرة، أعلنت "فيفو" إبرام شراكة مع "ناشونال جيوغرافيك" لإطلاق مسابقة عالمية للتصوير بالهاتف النقال، متمثلة في "جوائز التصوير بالهاتف النقال فيفو فيزيون بلوس"، موجهة الدعوة لمستعملي الهواتف الذكية "فيفو" بالمغرب، وعبر العالم، لاستحضار مهاراتهم وتفننهم في التصوير الفوتوغرافي، مع ترشيح المشاركات المتميزة لنيل جوائز دولية في فن الصورة.

هذا، وسيتم نشر موضوع وتاريخ انطلاق المسابقة على الموقعين الإلكترونيين لكلا الطرفين، مع توجيه الدعوة للمشاركة لأجود المصورين العالميين من أمثال ستيف ماك كوري ومايكل هالسباند.

من جانبه قال وانغ يانغ، مسؤول المحتوى والشراكة لدى علامة ناشيونال جيوغرافيك: "انطلاقا من شهرتها العالمية كعلامة إعلامية دولية، دأبت ناشيونال جيوغرافيك على ملامسة التنوع بغية استنباط محتوى جيد وممتاز. فيفو، بدورها، تتقاسم هذه القيم نفسها، وهو المعطى الذي أفرز لنا شراكة مثمرة على مر السنين والأعوام. وابتداء من سنة 2014، أطلقت العلامتان نشاطا مشتركا لإنتاج الصور يروم الترويج للتطورات التكنولوجية في مجال التصوير بالهاتف النقال. ويرتقب من هذا التعاون الجديد أن يفسح المجال أمام الطرفين لاستغلال هذه التطورات أكثر وعلى أفضل وجه".