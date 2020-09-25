عطل مفاجئ يصيب تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري‎

هسبريس من الرباط

أصاب تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري، زوال الجمعة، عطل مفاجئ أثر على الوصول إلى مجموعة من خدماته بشكل واضح.

واشتكى مستخدمون للتطبيق من مجموعة من الأعطال التي جعلت استعماله بطيئا أو غير متاح.

يذكر أن "تلغرام" هو عبارة عن تطبيق للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئيًا ومتعدد المنصات، ويُركز على الناحية الأمنية؛ ويمكن من خلاله تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، إذ يدعم كافّة الملفات.

وبدأ "تلغرام" عام 2013 كتطبيق صغير يركز على المراسلة الآمنة، وتطور منذ ذلك الحين إلى منصة تضم أكثر من 400 ميلون مستخدم.