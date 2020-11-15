"أوبو" تبدأ بيع الهاتف الجديد A93 في المغرب

هسبريس من الرباط

طرحت علامة OPPO، اليوم، هاتفها الذكي الجديد A93 في السوق المغربية، إذ يقدم هذا الهاتف الذكي لمسة معاصرة تضفي رونقا على مستعمليه بفضل تصميمه الأنيق، كما يمكن من الحصول على مزايا تصوير فائقة استنادا على تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه، فضلا عن مجموعة من الوظائف التي تجعل الحياة أكثر نجاعة كما تساير مختلف التصورات التي تطبع أسلوب العيش، بحيث يوفر OPPO A93، المندرج ضمن الجيل الحديث من هواتف سلسلة A، فرصا أكثر للاستمتاع بالحياة دون جهد أو عناء.

وقال ستيفن وان، نائب رئيس OPPO المغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس: "لقد تم تصميم سلسلة A بشكل يمكن الجيل المعاصر من الحصول على هواتف ذكية فائقة الجودة، تواكب مختلف متغيرات الحياة وتساير شتى أساليب العيش الخاصة، وبتصميمه الأنيق لن يخجل أحد من إظهاره للعلن أمام الجميع".

وأضاف: "استنادا على الأبحاث التي أجريت على المستعملين المغاربة، فإن الهاتف الذكي OPPO A93يعد الخيار الأمثل للراغبين في التوفر على كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على صور مذهلة، فضلا عن تقنية شحن متطورة للبطارية، بما يجعل الهاتف وسيلة لتسهيل الحياة بدل أن يشكل عائقا فيها، إذ يستجيب لمختلف الانتظارات ويلبي مختلف حاجيات الراغبين في المزاوجة بين الشكل والأسلوب".

وشددت الشركة على أنه أصبح بالإمكان الافتخار بامتلاك هاتف OPPO A93، وعرضه على دائرة الأصدقاء، بحيث جرى تصميمه على شكل مجسم بالغ النحافة (Ultra Sleek Body) بسمك محدد في 7.48 ملم، بما يجعل عملية وضعه في الجيب أكثر سلاسة ودون أن يظهر أدنى انتفاخ في جيب السترة، أو في أية حقيبة صغيرة أو محفظة يد مُخَوِّلا بذلك تجربة فريدة من نوعها.

واعتمدت OPPO من أجل الحصول على مجسم نحيف بسمك 7.48 ملم، ووزن خفيف محدد في 164 غراما، على تصميم رائد في صناعة الهواتف الذكية، بما حسن من مجسم الهاتف والبطارية وباقي المكونات حتى تتلاءم مع النحافة المرجوة. كما أنه، وفي سابقة من نوعها تسجل في الهواتف الذكية، يأتي هاتف OPPO A93 بحافة رفيعة ذات زاوية تبلغ 220 درجة، تضفي الراحة والسلاسة حين إمساكه باليد. كما أن الحواف الدائرية للهاتف الذكي تجعل الضوء ينكسر في الشق العلوي من النقطة الدائرية بما يظهر مدى نحافته ويعكس الراحة التي تنعم بها يد المستعمل.

ومن أجل ضمان انغماس المستعملين فيما يعنيهم من محتوى، تأتي شاشة OPPO A93 بشكل الثقب المزدوج وتأتي من نوع AMOLED بجودة الـ FHD+ الفائقة مع نسبة شاشة تبلغ 90.7% من الواجهة الأمامية للهاتف الذكي. كما تعتمد الشاشة على ثقوب صغيرة محفورة بشكل ثنائي، بما يمكن من الحصول على قطر كاميرا أدق بواقع 3.7 ملم، فقط، ويضمن زيادة في مساحة شاشة الهاتف، ويمكن المستعملين من الاستمتاع بشكل غامر بلعبة الفيديو الخاصة بهم وبالتالي متابعة أدق التفاصيل في اللقطات المعروضة عليها.

لضمان انغماس المستخدمين تمامًا في المحتوى الخاص بهم، تأتي شاشة OPPO A93 ذات الفتحة المزدوجة مقاس 6.43 بوصة مزودة بشاشة FHD + Super AMOLED رائعة مع نسبة شاشة -إلى -جسم كبيرة تبلغ 90.7٪. (90.7% screen-to-body ratio)

تستخدم الشاشة ثقوبًا صغيرة ثنائية الثقب (Mini Dual-Punch Holes) تتميز بقطر أصغر للكاميرا في شريحة السعر هذه والذي يبلغ 3.7 ملم فقط، وتضمن زيادة مساحة شاشة الهاتف حتى تستمتع تمامًا بلعبة الفيديو الخاصة بك كما يمكنك رؤية كل التفاصيل في اللقطة.

ويدمج الهاتف الذكي 93OPPO A خاصية Shiny Matte، التي الذي تشهد عودة الوميض والشرائط البراقة للضوء، كما استمتع بذلك واستحسنه مستعملو هواتف سلسلة A الحديثة. ومع الهاتف الذكي OPPO A93، جرى تحديث التصميم ليس فقط حتى يمنح إحساسا فاخرا بنعومة الملمس ويوفر راحة غير مسبوقة للأعين؛ ولكنه الآن أيضًا مقاوم لظهور علامات البصمات على سطحه بسبب الطلب الشائع.

وتستند Shiny Matte على تقنية طلاء جديدة تزيد من عمق الطلاء من 250 نانومتر إلى 400 نانومتر، مما يضمن انعكاس وانكسار الضوء بمعية تحسين الألوان. كما يأتي OPPO A93 مع نسيج لامع وبراق ثلاثي الألوان، إذ يعد اللون الأزرق السحري (Magic Blue) مزيجا متميزا من الألوان الزرقاء والبنفسجية التي تعكس لونا مختلفا كل زاوية على حدة. أما اللون الأسود الطافىء (Matte Black) فهو مثال صارخ عن الفخامة والهيبة؛ وهو مستوحى من ألوان السيارات الفاخرة، بينما يوفر اللون الأبيض المعدني (Metallic White) لونا أبيض حيويا يتخلله اللون الوردي في زوايا محددة.

ويحتوي الهاتف الذكي OPPO A93، تحت الغشاء الخارجي، على كاميرات قوية مصممة بشكل يتيح التزود بكل المهارات الكفيلة بالتقاط الصور مثل المحترفين.

وبفضل مصفافة من ست كاميرات مدمجة بالذكاء الاصطناعي (IA) في الهاتف الذكي OPPO A93، أصبح بإمكان مستعمليه نشر صور شخصية تكشف عن أفضل نُسخهم، عبر الاعتماد على مزايا سهلة الاستخدام من أجل التصوير والتقاط الفيديو بشكل ثابت ومستقر.

ويتميز الجزء الأمامي من الهاتف بكاميرا مزدوجة، تمكن من الافتخار والتباهي بصورة رائعة، معالجة ومشوبة بتأثير "بوكي"(Bokeh).

وتمكن خاصية تعديل ألوان الصور بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Color من التقاط صور عصرية بنمط حضري، وكذا التقاط صور أثناء السفر من منظور جديد يجعل الصور الشخصية مفعمة بالألوان.

تضمن ميزة AI Super Clear Portrait أنه حتى أدق تفاصيل الوجه مثل حاجبك يتم تمثيلها بوضوح، أو حتى يمكن إعادة بنائها، بينما تقدم AI Beautification 2.0 ميزات تجميل مخصصة مصممة لتناسب تفضيلات جمال المستخدم المحلي وتكتشف تلقائيًا الماكياج الموجود مثل أحمر الشفاه، ثم تظهر تأثيرات مخصصة.

ومن أجل التقاط أفضل الصور في حال الإضاءة الخافتة، تعد ميزة AI Night Flare Portrait حصرية وخاصة بعلامة OPPO، إذ تمزج بين تأثير bokeh وخوارزميات HDR للحصول على صور فنية تتميز بتوهجات ليلية في حال التقاطها بخلفية تتلألأ خلفها أضواء المدينة. فضلا عن هذه المؤثرات التي تضفي لمسة احترافية على الصور، تمكن خاصية الجيل الثالث لتصوير الفيديو بشكل مستقر Ultra Steady Video من التقاط مشاهد تصويرية (Vlog) بسهولة أثناء السير في الشارع مع ضمان التقاطها بشكل ثابت وواضح.

ويقدم الهاتف الذكي OPPO A93 طرقا لتحسين عمر بطارية الهاتف خلال النهار أو أثناء خلود المستعمل للنوم، وتعتمد خاصية AI Night Charging على طريقة التعلم بالذكاء الاصطناعي من أجل استلهام عادات نوم المستعمل وشحن الهاتف تماما بنسبة 100% متى استيقظ من نومه.

وفي أسوأ الاحتمالات، متى انعدم وجود شاحن للبطارية خلال النهار، فإن وضع توفير الطاقة الفائقة يعمل على تحسين آخر 5 % من عمر البطارية ويطيل في عمرها، عن طريق تحويل الشاشة إلى اللونين الأبيض والأسود، خلال تشغيل ست تطبيقات محددة قبلا فقط.

وتنطلق التجربة المحسنة لاستعمال الهاتف الذكي OPPO A93 من مجموعة شرائح MediaTekHelio P95 AI القوية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى تصل إلى سعة 512 جيغابايت، من خلال فتحة بثلاث بطاقات ذاكرة.

ويعد هذا قليل من كثير، مثل خوارزمية OPPO A93 المضادة للتفاوت والتي تعمل على استكشاف ومسح البيانات التي تسبب خللا في الذاكرة، مما يقلل احتمالية التوقف والجمود.

كذلك، تصبح قراءة البيانات وكتابتها في نظام الملفات أسرع وأكثر كفاءة، مع التحسينات التي تم إجراؤها على ميزة إلغاء تجزئة الذاكرة، تقل احتمالية تعثر الهاتف بنسبة تصل إلى 54% مقارنة مع هواتف الجيل السابق، بينما تم تحسين أداء قراءة الملفات وكتابتها بنسبة تصل إلى 28% بفضل تحسين قاعدة البيانات التلقائي.

وتجنبا لكل الظروف التي قد تصعب ظروف الحياة، بعيدا عن تسبب الجهاز في ذلك، يصبح بالإمكان الرد على المكالمات الهاتفية حتى وأصابع المستعمل مليئة بالعجين أو مبللة بالماء، إذ يوفر الهاتف الذكي OPPO A93 حلا مثاليا يتمثل في ميزة Air Gestures، بحيث يمكن التحكم فيه والرد على المكالمات دون لمسه مباشرة عن طريق التلويح باليد حتى عن بعد 20 سم أو حتى 50 سم.

وسيتوفر الهاتف الذكي OPPO A93 في السوق المغربية اعتبارا من 14 نونبر 2020، وسيأتي بثلاثة ألوان تشمل الأزرق السحري (Magic Blue) والأسود الطافىء (Matte Black) والأبيض المعدني (Metallic White).

وستأتي الألوان الثلاثة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيغابايت، والتي يمكن توسيعها لدعم ما يصل إلى 512 جيغابايت من خلال فتحة بثلاث بطاقات ذاكرة إضافية.

وسيكون الهاتف الذكي OPPO A93 متوفرا ومتاحا للشراء بسعر القطعة بـ3199 درهما في متجر OPPO الرسمي على منصة "Jumia" بالمغرب، ولدى موزعي علامة OPPO في المملكة.