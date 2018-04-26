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الرئيسية | من الأمس | تقارير بريطانية: اغتيال السادات واكب التحضير لتنحيه عن الرئاسة

تقارير بريطانية: اغتيال السادات واكب التحضير لتنحيه عن الرئاسة

تقارير بريطانية: اغتيال السادات واكب التحضير لتنحيه عن الرئاسة
هسبريس ـ د.ب.أ
الخميس 26 أبريل 2018 - 16:00

كشفت وثائق سرية بريطانية، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الخميس، اأن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.

وكان السادات قد تحدث مرارا، في الشهور السابقة عملية اغتياله، عن رغبته في التقاعد، غير أن حديثه لم يكن يؤخذ، سياسيا وشعبيا، على محمل الجد.

الوثائق التي حصلت عليها "بي.بي.سي" حصريا، بمقتضى قانون حرية المعلومات، يتوسطها تقرير مفصل بعث به مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة، حينذاك، إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال.

وقال الدبلوماسي إن أنور السادات كان جادا في كلامه عن التنحي. وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر جزء سيناء الباقي في قبضة إسرائيل، يوم 25 أبريل 1981، أي بعد حوالي سبعة شهور من الاغتيال.

وقال وير :"ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي". وأضاف: "إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان".

جدير بالذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود علاقة جيدة بين السفير وير والرئيس السادات، إذ كان الدبلوماسي قد التقى رئيس المصري قبل قرابة خمسة شهور من الاغتيال، برفقة لورد بريطاني بارز أراد إقناع السادات بزيارة أخرى للقدس.

وحضر السفير وثلاثة من الملحقين العسكريين البريطانيين،، وزوجاتهم العرض العسكري الذي قُتل فيه أنور السادات. بل كان السفير يجلس، حسب روايته، مباشرة خلف المنصة الرئيسية التي كان يعتليها السادات ونائبه حسني مبارك والمشير أبو غزالة.

وتوقع السفير أنه "لو كانت قد أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي، بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل".

الوثائق ألمحت إلى وجود تقصير يتعلق بعدم كفاية تدابير الأمن المتعلقة بالرئيس خلال العرض العسكري الذي شهد تصفيته. إذ قال الملحقون العسكريون البريطانيون الثلاثة، الذين حضروا العرض، إنه "باستثناء عدد من الحراس الشخصيين في سيارة الرئيس، وتفتيش دقيق لحقائب الأيادي لدى دخول المنصة، كانت هناك احتياطات أمنية قليلة". وأضافوا: "ربما منعت تغطية أمنية أفضل الآثار الأسوأ للهجوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مختار المخنتر الخميس 26 أبريل 2018 - 16:11
.................اراد باقناع السادات زيارة تانية للقدس !!!!!!!!!!!?يبدو ان الخيانة تجري بدم العسكر منذ زمان !!!!مسكينة ام الذنيا مكتوب لها ان تعيش في ظل العسكر خالدين.
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2 - مواطن2 الخميس 26 أبريل 2018 - 16:24
لاحظوا..... المرحوم الرئيس انور السادات......في حياته...لما اتخذ القرار التاريخي بالجلوس مع زعماء اسرائيل وتوقيع المعاهدة المشهورة....نعته البعض بالخيانة والتعامل مع الصهاينة.....وبعد اغتياله اكتشف الشعب المصري ان السادات كان زعيما حقيقيا انقد مصر من حروب طاحنة وربما انقدها من احتلال وشيك لجزء من ارضه من طرف اسرائيل....وقد كان صائبا في قراراته الجريئة...العرب لا يقدرون كنوزا تكون بين ايديهم الى ان يفتقدوها ...ولا يشعرون بفقدانها الا عندما تنزل بهم الكوارث.رحم الله الزعيم انور السادات.
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3 - fattah rif الخميس 26 أبريل 2018 - 16:38
عن أي تنحية يتحدث هاؤلاء أحفاد (سايس بيكو) أنور السادات أركب خطأ سياسي فادح عندما خرج من الإجماع العربي وأمضى معاهدة استسلام مع إسرائيل وقيامه بزيارة تاريخية إلى الكنيست الإسرائيلي وألقى فيها خطاب الاستسلام والخنوع لإسرائيل والغرب حتى يبقى ديكتاتور جاثما على صدور المصريين .لكن جندي إسمه (خالد الاسلامبولي) خرج من الموكب الاستعراض العسكري ليفرغ بندقيته في صدر السادات .وحسب التحقيقات المصرية حينذاك اتهمته بأنه موال لتنظيم الإخوان المسلمون.
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4 - ولد الحاجة الخميس 26 أبريل 2018 - 16:41
من قتل أنور السادات؟؟؟ أخوك في الحرفة عدوك....كلام لا ينفع جاء متأخر ....الرجل عرف كيف يجد مخرجا لأمته بدفع حياته ثمن في سبيل استرجاع أراضيه المغتصبة بمعاهدة كامب ديفيد حيث أعدائه من العسكر استغلوها لتنحيته جسديا لأنهم كان يدرون أنه سيأخذ مكانة شعبية وربما سيتمر في الرئاسة مدى الحياة . أنور بوعيا منطقي و سياسي متقدم أن استمرار الحرب مع إسرائيل لا يأتي بنتيجة في ظل انهيار اقتصادي مع التخاذل من الدول العربية البترولية. فاختار السلام مع إسرائيل مقابل استرجاع الأراضي و الكرامة المصرية. كان يعلم أن حربه ضد إسرائيل غير متوازنة بوجود أمريكا و غرب أوروبا الداعمين بجميع الوسائل. فالرجل أنقد بلاده من الجوع و الفقر لأن العرب متفرقين و لا جدوى منهم . حتى الروس كان وجودهم غير نافع و سياستهم متقلبة و غير مستعدين لاستمرارهم بتزويد مصر بالسلاح للدفاع فقط مقارنة مع الموجود عند اليهود و الذي يعتبر سلاح متطور وفتاك .
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