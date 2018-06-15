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الرئيسية | من الأمس | أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي

أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي

أنماط تغلغل "الوهابية" في المملكة .. سلفية مغربية وتدين مشرقي
وائل بورشاشن*
الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:30

كثيرا ما نسمع الحديث عن خصوصية الإسلام المغربي، وتميز نمط التدين المغربي المتسامح والمتقبل للاختلاف والتعدد. ولكننا نصطدم في الواقع بأنماط تدين لا تمت لخصوصيات هذا التدين بصلة، ونتساءل عن كيفية انتشارها وتأثيرها في الوسط المغربي. ومن بين أنماط التدين هاته السلفية في شقها الوهابي، التي تحولت بعد تفجيرات 11 شتنبر 2001 من قضية عقدية لا تعتبر خصوصية البلد وقاطنيه وتاريخه، إلى قضية سياسية تهدد سلامة البلدان والناس بفعل تقديمها شرعية دينية للأعمال الإرهابية حتى حين لا تدعو إليها مباشرة.

في جزئه الثالث والأخير.. يحاول هذا الملف تتبع كيفية تغلغل نمط التدين السلفي الوهابي في الأوساط المغربية، وتحوله من أقلية عقدية إلى توجه نصوصي يُهيمن على وعي المغاربة ويهدد تدينهم وسلمهم.

سلفية مغربية وسلفية "غير مغربية"

قد يتساءل البعض عن سبب تغلب نمط التدين السلفي الوهابي على نمط التدين السلفي المغربي، رغم شرعية هذا الأخير الوطنية وقربه من المشاعر الدينية للمغاربة وقضاياهم. فالمختار السوسي كان مفكرا صوفيا ومفكرا سلفيا، وعلال الفاسي كتب أن "التصوف المغربي إلى جانب الفقه المالكي، لهما الأثر الفعال في (...) تكييف المغرب وتسييره (...) ما يدل على الدور التحريري الذي قام به التصوف الإسلامي في إنقاذ المغرب من الاحتلالات الأجنبية، الأمر الذي يغفر له ما وقع فيه من زلات فكرية أحيانا"، كما أن نمط التدين السلفي المغربي كان يدور حول مفاهيم كالتربية على المبادئ، والصلاح الديني والدنيوي، وانفتاح الذهن لقبول وتلقي الجديد، والإخاء الإسلامي والإنساني، وحرية العقيدة والفكر كما ذكر سعيد شبار في ورقته حول المدرسة السلفية المغربية.

ويُجيب شبار عن تأثير استبدال نمط التدين المغربي بأنماط تدين لا تستجيب لحاجيات المجتمع أو ليست وليدة بيئته بقوله "ثمة تأثير كبير يتجلى في جعل النموذج المغربي مغتربا في تدينه عن مقوماته وخصوصياته الدينية التاريخية، فاختيارات المغرب معروفة منذ القديم في الفقه والعقيدة والسلوك والسياسة -مذهبا مالكيا، وعقيدة أشعرية، وتصوفا سنيا، وإمارة للمؤمنين-، وكلها مخالفة للاختيارات المشرقية.

ومعروف أيضا أن للتدين صلة بالواقع والحياة، ولاشك أن ثمة اختلافا كذلك على هذا المستوى بين مختلف الأقطار الإسلامية، ولهذا كان النموذج السلفي الوفي للاختيارات المذهبية المغربية فيما يعرف بـ"السلفية الوطنية" لدى أبي شعيب الدكالي، ومحمد بلعربي العلوي، وعلال الفاسي والمختار السوسي وغيرهم، هو المؤهل للاستجابة والتفاعل مع قضايا الأمة والوطن آنذاك. ولم تنتبه حتى التنظيمات الحركية الإسلامية لهذا المعطى إلا مؤخرا، "أي بعد أن لم تسعفها المقولات والشعارات التي أخذتها من الكتابات المصرية تحديدا، كما لم تعد تُسعف المقولات والشعارات "السلفية" المشرقية".

ظروف إقليمية وتواطؤ سياسي

يُرجع الفاعل السلفي سابقا، محمد عبد الوهاب رفيقي، أسباب دخول الوهابية إلى المغرب إلى النفط والأموال المتدفقة التي نُشرت عن طريقها الوهابيةُ عبر الكتب والمطبوعات التي تضمنت نمطا من التدين شجعت عليه السلطة السياسية بالمغرب.

ويفسر الباحث المتخصص في الحركات السلفية، منتصر حمادة، تأثر التدين المغربي بالتدين المشرقي ذي النزعة الوهابية بـ"ما تم استيراده طيلة عقود من الأدبيات السلفية الوهابية من طرف صناع القرار لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى"، هذه الأدبيات التي كانت نتيجة "لانفتاح السلفية الوهابية على العالم الحديث عبر التحول من حركة طائفية وهامشية ومعزولة، إلى حركة مغايرة ومتطورة إيديولوجيا وثقافيا، عبر أعلام فقهية وتيارات حركية".

بينما يرى سعيد شبار أنه "كان لمقاومة الاستعمار الأجنبي والغزو الفكري دور عندما مثلت السلفية شكلا من أشكال التعبير والتحصن بالهوية والدفاع عنها، وكان لنجاح الثورة الإيرانية وبداية تغلغل المد الشيعي والحاجة إلى مقاومته دور كذلك في هذا التوسع والانتشار، وكان من الأسباب أيضا الاشتباك مع الفكر الصوفي عموما والغلو الموجود فيه، إضافة إلى ظهور التنظيمات السلفية المتشددة ووهم إقامة "الخلافة" أو "الدولة الإسلامية" كما هو شأن القاعدة وطالبان وداعش"، وشدد قائلا إن العامل الأبرز لانتشار نمط التدين الوهابي يتمثل في "حركة الدعم المادي القوي لهذه "السلفيات" من قبل دول الشرق، وحركة التأليف والتوزيع المجاني للكتب".

وبالجملة، وبغض النظر عن أسباب دخول نمط التدين السلفي الوهابي إلى المغرب، وتأثيره الخطير على وعي المغاربة وتدينهم، فإن المطلوب هو ترشيد التدين عقديا وفقهيا وسلوكيا، كما هو عهد المغاربة به منفتحا متسامحا اجتماعيا، وهذه مهمة العلماء والمغاربة أنفسهم. أما السياسات الاستئصالية في مجابهة هذا النمط من التدين فإنها لا تحد من المشكل على المدى البعيد، بل تزيد من تفاقمه وإعطائه شرعية المظلومية.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - العبقري الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:51
لا نريد أية وهابية و لا أية سلفية و لا معتدلة ولا حرية و لا شيعية ولا ديمقراطية كل هذه أفكار اخترعت من أشخاص و لا تفيدنا بأي شيء.
نريد فقط سنة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما قاله الله فقط. و هي واضحة وضوح الشمس و هي أسهل مما يعتقدون و لا تحتاج لأي نقاش. و كل من يريد شيئا آخر فلا شأن لنا به.
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28
2 - حليمة الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:52
الإسلام لا يجسد في الجلابة والنقاب فقط والله إن الدين الإسلامي أرقى من ذلك بكثير فالسلفية شغلها الشاغل والأبدي هو المرأة وجلابتها قمة الجهل والإنحطاط
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16
3 - هشام كولميمة الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:55
نعم إن الخلافة الإسلامية هي وهم و هناك من يقول إن سبب تخلفنا هو البعد عن الإسلام. بل السبب يكمن في عدم قراءة الإسلام قراءة واقعية.لم نستطع التفريق بين الإسلام و تاريخ العرب و تاريخ الأديان.
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18
4 - Anas الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:59
لا غلو في الدين..
جعل الوهابية الدين دين مظهر اكثر من دين الاخلاق و المعاملات...حتى فى ارقى واسمى اللحظات #الصلاة والحج#طلب منا نبينا الكريم اظهار الوجه و اليدين...
البرقع الوهابي يدل على تشدد وغباء وبعد حقيقي عن الدين الحق.
لباس كان اصلا لليهوديات و نساء قريش في الجاهلية قبل الاسلام ولكم ان تتحققوا من الامر.
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14
5 - ما انتم عنه غافلون الجمعة 15 يونيو 2018 - 00:59
يجب نزع برقع أي مغرية ترتديه وهو رمز التخلف ووجه الوهابي السعودي القبيح واستبداله بالفولار المغربي الأصيل
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17
6 - عبدالغاني الشرقاوي الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:00
على الدولة محاربة التدين السلفي الوهابي
نحن أهل السنة والمذهب المالكي
نحن دين المحبة والإخاء لا دين المصلحة ولا دين الإرهاب ولا دين الخونة.
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15
7 - مغربي الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:01
مع هذا الهوان والتدهور الحاصل للوهابية نتيجة التغيرات السياسية والوضع الدولي لا ننسى ما خلفه هذا الفكر في المجتمع المغربي من بت السموم والتفريق بين الأب وابنه وخلق جو من الشحناء داخل الوسط المغربي .
مراكش نموذجا أصبح المد الوهابي يتقلص نتيجة فضيحة المغراوي سياسيا وبيعه دار القران بمليار شنتيم وكذا خروج عدد من الفقهاء لعم وزن داخل جمعية الدهطعوة الى القران والسنة .
الوهابية فكر خرف داعشيين وتكفيريين وعدائيين .
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10
8 - رشيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:02
الإسلام جاءنا من *المشرق* وليس من المغرب ولا يوجد أصلا إسلام مغربي أو مصري أو تركي بالمعنى القومي الضيق الذي يروج له الكثير من الشعوبيين الذين يريدون تثبيت وترسيخ تركة سايكس وبيكو !
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-2
9 - ملتزم الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:04
يعتقد الكثير من النّاس أنّ الوهابيّون هم جماعة خاصّة من المسلمين لهم اعتقادات وأفكار خاصّة بهم، ولكن ذلك غير صحيح حيث إنّهم جماعة ينتمون إلى نفس العقيدة الّتي ينتمي إليها المسلمون والّتي تتلخّص في توحيد العبوديّة لله تعالى، وعدم إشراك أحدٍ معه في العبادة من صنم أو حجرٍ أو مخلوق أو حتّى أحداً من الصّالحين، ومن أهل البيت عليهم السلام. فهم يعتقدون بوحدانيّة الله تعالى وقوله: " الله لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم"، ويتّبعون سنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وما جاء فيها دون زيادة أو نقصان.
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-5
10 - عقلاني الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:05
باش نفعات الوهابية السواعدة و صحاب الخليج باش تستافدو منها يا المغاربة؟ الله يعز العقل أما النصوص القديمة إلى مزبلة التاريخ
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14
11 - صاغرو الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:06
الوهابية مرض وسرطان يجب على المغرب استئصاله
الوهابية تفرق الشعوب وتدمرها
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19
12 - ش.م الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:06
حفضنا الله من السلفية الوهابية واصلح علماؤنا لاتباع المدهب المالكي السني اللذي لايكفر المسلم الناطق بالشهادتين وان لا يفتو الا على المدهب المالكي
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9
13 - حسن الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:10
الشيخ محمدبن عبد الوهاب رحمه الله كان عالما مصلحا ولم يأتي بجديد وهو متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
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-5
14 - سفيان الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:15
عن نفسي أفضل رؤية الرجال بلباس تقليدي مغربي و رؤية النساء بجلابة و لتام ان اقتضى الامر.
هدا لباسنا و هو اسلامي محض و محتشم بطبعه. اضافة انه يحترم و يجسد هويتنا المغربية الاصيلة و الشريفة.

مادا قدمت الوهابية للعالم غير التطرف و الدمار؟
ماهي الوهابية لولى اموال البترول؟

تدكروا يا إخوتي ان المال لا يصنع الانسان. بل الإنسان هو من يصنع المال و المجد للاوطان.

ولنكن صادقين مع انفسنا. سينتهي قطعا البترول و الغاز دات يوم. و ستنتهي معه اموال البيترودولار و ربما ستنقص الحاجة اليه و يحرم استعماله دوليا نظرا للاتجاه نحو الطاقات النضيفة و المتجددة.آنداك ستختفي اشباه الحضارات تلك.

لدينا الانسان المغربي العالم و العامل المجد و الطموح و المبتكر و المتحضر و الاصيل و لدينا الفلاحة و الصيد البحري و هما قطاعان لا يقلا أهمية عن البيترول و الغاز في ضل تنامي سكان العالم و الحاجة الملحة للغداء.
الخضر و الفواكه ستصبح أغلى من النفط.

يجب علينا الاستتمار في الطاقة الشمسية و تحلية مياه البحر و الفلاحة و الغداء.

انها الدجاجة التي تبيض دهبا و التي لا تنقطع و لن يقل الطلب عليها ابدا.
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4
15 - ليث اطلس الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:19
أصل الوهابيه ونشأتها
هي دعوه خارجيه اباضيه نشأت بالمغرب في القرن الثاني الهجري باسم الوهابية
نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي الأباضي ,
قبل دعوة الشيخ مجمد الوهاب ..
وهناك فتاوى من علماء المغرب و الأندلس ممن عاصرها أو جاء بعدها
* ثم قامت الصفويه فيما بعد بقلب الحقائق لتحقيق اهدافها.. وتبعها القطيع
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-3
16 - مول البتكوين الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:21
الصلاة واحدة الصوم واحد القران الكريم فيه كل مايحتاج الفرد في تربية النفس لا وهابي ولا سلفي السنة واحدة واجتهاد الفقهاء فيما لا نص فيه مرتبته محترمة ما لم يتغير باجتهاد اوظروف الزمان والمكان عكس القران لا يتغير ويتضمن كل ما يربط الانسان بربه واضح في مسائل دم ومال وعرض المسلم حرام وأما تلك الروايات المشبوهة التي تجيز التطاول على هذه التلاثية فلا تعدو فتاوى لعكاكيز السلاطين الخارجين عن شرع الله ولابد من محاربتها لا فقط التزام الصمت والحياد
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2
17 - intidam الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:23
النفاق والتقاليد الدخيلة عنا وهل هاتف ذكي مفرض لهذا الزي اكيد زوجها امي ولا علاقة له الدين لان الاسلام لا يفرض على المرأة أن تحجب وجهها ويديها
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1
18 - سعيد الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:24
كل واحد حر في حياته والاختلاف رحمة
على أمي وأمك مالبسوس الحجاب طول حياتهن
Every is free what do to do
My mum wear hijab all her life in Morocco we called it ngab
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-1
19 - فريد الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:31
الججواب عليهم عاش الملك.عاش الثرات الصوفي.
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