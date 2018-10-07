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الرئيسية | من الأمس | "جزيرة ليلى" تدفع الملك إلى نهر محمد اليازغي

"جزيرة ليلى" تدفع الملك إلى نهر محمد اليازغي

"جزيرة ليلى" تدفع الملك إلى نهر محمد اليازغي
هسبريس من الرباط
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:39

حفل الكتاب الجديد الصادر حديثا بعنوان "الصحراء ..هويتنا؟" الذي يضم حوارات أجراها الصحافي يوسف ججيلي مع محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالكثير من المعطيات المثيرة حول مشاهد اليازغي لغير قليل من القضايا المهمة.

ومن ذلك ما أورده الكتاب بخصوص جزيرة ليلى، حيث أفاد اليازغي بأن الملك محمد السادس ترأس مجلسا وزاريا لمناقشة الأزمة مع الطرف الإسباني، حيث قرر أن يبعث فريقا صغيرا من القوات المساعدة والدرك الملكي لحراسة الجزيرة، دون إخبار الوزير الأول آنذاك عبد الرحمن اليوسفي.

ويسرد اليازغي ما حصل خلال المجلس الوزاري، إذ طرح الزعيم اليساري المسألة من منطلق أن شعبية أزنار حينها كانت في الحضيض، مبينا أن الوقت غير مناسب لكي يعطي المغرب الفرصة له ليظهر كشخصية قوية تواجه المغرب.

واسترسل القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي بأنه "كان بإمكانه أن يسترسل في الحديث أمام الملك، لكن هذا الأخير كان له رد فعل آخر، إذ واجهه بتدخل عنيف".

ويقول اليازغي "فضلت ألا أدخل في جدال مع الملك، وفضلت ألا أناقش الأمر. وأذكر أنه كان بجانبي إدريس جطو، الذي كان وزيرا للداخلية، وبدأ يضرب على ركبتي تحت طاولة الاجتماع في المجلس الوزاري، ويردد " باراكا، باركا آ السي محمد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - salam الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:55
عندما يتفرد المرء بالقرار دون مناقشة تكون النتيجة مخيبة للامال و هدا ماحدث في ازمة جزيرة ليلى
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2 - الموفق الأحد 07 أكتوبر 2018 - 20:17
الله سبحانه وتعالى كان يوحي لرسوله الكريم وهو الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى.. ومع ذالك انزل عليه قوله تعالى: وشاورهم في الأمر!
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3 - gfاىل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 20:20
لم يبقا رجال مغاربة ليوناقشو الامر كيف مكان الأمر صعب أو مستعصي
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4 - Peace الأحد 07 أكتوبر 2018 - 20:20
جزيرة ليلى, اسمها في اوروبا جزيرة البقدنوس او المعدنوس, و يقال انها جزيرة صغيرة جدا ينت فيها المعدنوس بكثرة. ربما كان الملك متوتر, لان تفسير " حراسة جزيرة ليلى" تفسير خاطئ لشيء غامض في غاية الاهمية.

على اي نحن لم نحرر حتى سبتة و امليلية مدينتين كبيرتين, ما بقى لينا غير "جزيرة المعدنوس". ههههه
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