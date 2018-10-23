هكذ كان موكب خبز "الكومير" يتعقّب الصباحات البعيدة للمغاربة

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

الأيام كالقاطرة في تسلسلها والطريق تجليات عديدة، يوزّع مساراته بين هذا الأفق الواسع في خط تراتبي ويجعل منتصف المسافة يجيء بالأصوات وكأنها البارحة، حاملة مباهج ومكابدات.

وهاهي اللحظات تتدفّق من جديد في طفولة بعيدة بذلك الوهج، لتحملني إلى شتاء كثيف يحفل بالفرح والجمال ويحمل مشاهد نوستالجية بالغة الدفء والصدق وممعنة في بساطتها..لحظات مازلت أعيها جيداً بين منتصف السبعينيات والثمانينيات وأنا أمر مع زملائي في الدراسة بين المطر وتراب الأزقة الضيقة، لنفسح الطريق لموزع "الكوميرْ" وهو يمر بدابته المثقلة من الجانبين بخبز طازج يمتزج بكثافة الصّباح، ويقول بابتسامة خفيفة لم يطفئها بعض التعب: "بالَكْ..بالَكْ"، (أي انتبه)؛ فكنا نلتصق بالجدران أو نرتكن في العتبات، حتى يمر موكب الخبز صوب الدّكاكين.

كنا نرى الحياة في مدينة تنهض من الأعماق في نفثة واحدة: الصانع إلى ورشته والموظف إلى مكتبه والعامل إلى نداءات العرق والنساء ينتثرن بإيقاعاتهن بين معروضات الأسواق بحماسة لافتة...الكل تأخذه الرغبات ونداءات اليومي وهواء عريض يحرس أحلام الجميع.

كانت أفران "الكوميرْ" في حيويتها الأولى في الأربعينيات وما بعدها تعتمد على العجن اليدوي ليلا، ليكون الخبز جاهزاً في الساعات الأولى من الصّباح، وكانت هناك وجوه مألوفة لرجال اختاروا القيام بهذه المهنة النبيلة وهم يواجهون في تلك الفترة تحديات العيش وسيف الحياة، يطوون المسافات بين الدروب في وتيرة منتظمة: البوسطاطي، شابو، الناصر وغيرهم، متنقّلين بما نسدّ به الرمق من خبز كان له انجذاب خاص لدى الصغير والكبير، وظل يلاحق أذواق البعض إلى اليوم، خاصة مع أكلة "البيْصارْ".

وغالبا عندما كانت الأمهات يرسلننا إلى الدكاكين لاقتناء "الكومِّيرة" التي تثير حواسنا الصّغيرة، كنّا نتناول أحد جانبيها ونحن نستشعر بريق حمرتها ونتلذّذ بتلك "القرمشة" الأخّاذة، فنصل إلى البيت بخبزة غزتها أفواهنا، خجلين من سطوتها علينا وما فعلت مذاقاتها بنا، لنتناول فطورا بسيطا (كوب صغير من شاي أو قهوة) إلى جانب بعض الزيت والزيتون أو القليل من الزبدة. تلك الزبدة التي نرسم بها خطاً واحداً في أحشاء قطعة "الكومِّيرة"، وكأننا كنا نعي ثقل ما يتكبده الآباء من أجلنا.

وعُرفت المدينة بتواجد العديد من أفران إعداد هذا النّوع من الخبز المعروف لدى السكان بـ"اللبْريتا"، والذي كان يحيل على اسم بطاقة تموين (البون) أحدثها المستعمر الإسباني آنذاك، خاصة باقتناء الخبز الذي تُسلم كميته حسب عدد الأفراد، إذ كان حي باب السوق لوحده يتوفر على ثلاثة من الأفران، وكان بأحدها "المعلم" أحمد بن شبتيت.. بالإضافة إلى آخر بمركز الجنود ( (campamento الذي كان يشرف عليه إسباني يدعى "باياري".. فضلا عن فرن "بالنسيا" بحي "المشيشي"، الذي كان يوزّع "الكومِّيرْ" على الثكنات العسكرية الإسبانية بالمدينة.

والخبز المُعدّ لسكان المدينة كان الواحد منه يزن نصف كيلوغرام، وكان كل فرن من الأفران العديدة يضع رقما أسفله، حتى إذا ما قام صاحبه بالغش في وزن الخبزة، يتم ضبطه من الأرقام الموشومة بباطنها، وبالتالي معرفة مصدر الفرن..

تلكم بعض الأضواء عن لحظات مضت، حاولنا تلمّس بعض أحوالها، مستحضرين عبرها رائحة خبز مازال في شاشة الذاكرة متوهّجا، يشتعل بحطب المذاقات وحرارة مرحلة البدايات وأطياف الحنين.