الحياة في نهاية القرن 19 .. السيارة والسينما ومعشوقة الجماهير

محمّد محمّد الخطّابي*

من الكتب الطريفة الحافلة بالعديد من المعلومات والمفاجآت حول نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كتاب للباحث الروماني أوجين ويبر (بوخاريست 1925- لوس أنجليس 2007)، المعروف بدراساته في التاريخ الفرنسي على وجه الخصوص.

كتب أنّ شَارْل بِيغُويْ في نهاية القرن المنصرم يقول: "إن العالم قد تغيّر في الثلاثين سنة الأخيرة أكثر من الفترة الزمانية الممتدّة من ولادة المسيح حتى ذلك الإبّان".

هذا الحكم قد يبدو مبالغا فيه، إلا أن أوجين ويبر يبرّر ذلك بكل بساطة عندما يذكر أنه في الحقبتين أو الثلاث حقب الموالية لنهاية القرن كان صاحب هذا القول شاهدا على كثير من وسائل الحياة والأنشطة والتقنيات التي تميّز بشكل واضح مظاهر حياتنا الآن، أو عالمنا المعاصر، ففيه ظهرت السينما والسيّارة، وأمكن استغلال وقت الفراغ بشكل جيّد، الحركة، الأخبار، الرياضة، كل ذلك كانت له جذور في المرحلة السابقة، ولكنه ظلّ محصورا داخل قطاع خاص مصغّر للشعب، وقد تحوّل في الوقت الراهن إلى ملك للأغلبية الساحقة من الجماهير.

روح العصر

إن مؤلّف هذا الكتاب لا يولي كبير أهمّية للسياسة، بل إنه يمرّ بها مرور الكرام، يفوق قولاً ما خصّه عن ظهور الدرّاجات وانتشارها، في حين أنه يقوم بشيء غير مألوف لدى المتخصّصين في هذا المجال وهو محاولة التعريف بـ: "روح العصر" ذلك أنه بدون ذلك سيصعب عليه تفسير طرائق الحياة.

وهكذا على سبيل المثال، فإن رياضة الجماهير كان أصلها من فرنسا، وأنّ الوازع الذي أدّى إلى ظهورها يرجع إلى الإرادة الوطنية في تجديد الإيمان في العرق أو الجنس أو العنصر الفرنسي إزاء الخطر الألماني الدّاهم؛ بل إن هناك علامات ومميّزات أخرى متعدّدة لنهاية هذا القرن. فالتوهّم بالانحطاط يولّد الشعور بالنهضة، وزوال كل ما كان يبدو إيجابيا حتى ذلك التاريخ وبداية تخطّي أو تجاوز كل ما لم يكن ممكنا تخطّيه أو تجاوزه من قبل.

وأهمّ ما في هذا الكتاب في الواقع فصلان اثنان وهما: "كيف كانوا يعيشون" و"الحبّ والكراهية"، إذ إن المؤلف يعالج في هذين الفصلين الطريفين أصول طرائق الحياة التي تبدو لنا اليوم عادية. في حين أنها بالقياس إلى تاريخ البشرية حديثة العهد بنا جدّاً.

فعلى سبيل المثال في أواخر القرن التاسع عشر فقط بدأت تظهر الإنارة في شوارع المدن، وطفقت العناية والاهتمام بالصحّة العامة والطبّ والتطبيب، ومع بداية القرن العشرين فقط بدأ ينتشر النقل العمومي داخل المدن. ويلقي الكتاب الضوء على العديد من العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية التي تبدو لنا وكأنّها غارقة في القدم، في حين أنه لم يمر عليها في الواقع سوى قرن واحد.

المرأة والعصر

لم يخلُ الكتاب من الإشارة إلى التغيير الهائل الذي عرفته المرأة في هذا الأوان، حيث كانت القوانين الغربية في ذلك الوقت تعتبر المرأة مخلوقاً ناقصاً، وفي هذه الفترة مثلا تمّت الموافقة لأوّل مرّة بأن تكون المرأة صالحة لأداء الشهادة في المحاكم. ولا بدّ أنّ القارئ يعرف جيّدا أنّ تاريخه المجيد لم يضع المرأة في هذا الموضع من السخرية والازدراء.

ويخبرنا الكتاب كذلك بأنه في هذه الفترة أيضا أمكن للمرأة لأوّل مرّة أن تفتح حسابا مصرفيا خاصّا بها، وأن تحصل على رسائل جامعية عليا مثل الدكتوراه. وفي (1900) فقط سمح للمرأة لأوّل مرّة كذلك في فرنسا بالالتحاق بكلية الحقوق كباقي زملائها الرجال، ويقول الكتاب إنه مع التغيير الذي طرأ على وضعية المرأة ومع الاعتبار الجديد الذي أصبح يمنح لها طرأ تغيير كبير على "الموضة" (أي طرائق ومبتكرات وتفنّن لبس المرأة وتطريتها)، حيث أصبح رداء المرأة بسيطاً وخفيفاً يخلو من التعقيدات والبهرجة التي كان يفرضها العصر وتقيّدها التقاليد المتوارثة.

الثقافة ونهاية القرن

يتعرّض المؤلف في كتابه إلى الجانب الثقافي في هذا العصر. ولا تنحصر معالجته لهذا الجانب في نطاق ضيّق أو لدى صفوة معيّنة من المفكّرين أو الفنّانين؛ بل إنه يتناول هذا الموضوع في مجاله الواسع ويتغلغل في الأوساط الثقافية العامة أو ما يسمّى اليوم بـ: "الثقافة الشعبية" ويوجّه نظرنا إلى بعض التعابير الفنيّة، والموجات الجديدة التي ظهرت وميّزت ذلك العصر مثل حديثه عن "التأثّرية "أو "الانطباعية" بمعناها الاجتماعي، وكذا حديثه عن المسرح والسينما اللذين حقّقا نجاحاً سريعاً ولقيا إقبالاً واسعاً وانتشاراً كبيراً من لدن مختلف طبقات الناس؛ بل إن السينما ذاتها في هذه الفترة على وجه الخصوص كانت قد حققت تقدماً ملموساً، خاصة فيما يتعلّق بالحركة والإثارة.

ويشير المؤلف إلى أنّ نهاية القرن شهدت كذلك ظاهرة اجتماعية تتمثّل في السياحة، ففي عام (1900) على سبيل المثال ظهرت لأوّل مرّة الكتيّبات أو المطبوعات أوالكتالوغات السياحية مثل دليل "ميشلين" الشهير، وبدئ في تنظيم الرحلات السياحية المنظمة البعيدة والقريبة. ويصف المؤلف الدرّاجة بأنها كانت "الملكة الصّغيرة" في نهاية القرن؛ بل لقد بلغ الأمر بالكاتب الفرنسي الكبير إميل زولا (صاحب "فردوس النساء") بأنْ كتب في إحدى رواياته أنّ مداومة ركوب الدراجات كان بمثابة ترويض دائم للإرادة .!

وفي عام (1903)، بدئ لأوّل مرّة في تنظيم سباق السيّارات وظهرت بالتالي ما يُسمّى اليوم بـ: "الجولة حول فرنسا" أو "الطواف الفرنسي". وفي تلك التواريخ وضع قانون للسّباق، ومنع التباري في الشوارع العامّة كعلامة على انتشار السيارات، واتقاء للحوادث.

الرياضة ومعشوقة الجماهير

كما أن جميع أنواع الرياضات عرفت تقدّماً هائلاً وتنظيمات محكمة، وبدأت تنتشر بشكل واسع بين الجماهير وتستقطب اهتمامها. وكانت الرياضات المستوردة أو القادمة من إنكلترّا هي التي كانت تجد قبولاً واستحساناً لدى الناس. وتتبّع هذه الظواهر الحياتية العامة بالنسبة إلى المؤلف هي الأهمّ في نظره من رصد الأحداث السياسية في ذلك الوقت.

ويلاحظ المؤلف أنّ الرياضات انتشرت أو انحسرت بسبب الإقبال الجماهيري عليها أو حسب الأوساط التي تجرى فيها هذه الرياضات. فملاحظات الجمهور وتشجيعاته كان لها تأثير واضح وحاسم على مستقبل هذه الأنواع من الرياضات، فكُرَة القدم مثلا التي انتشرت بشكلٍ واسع في مختلف أرجاء المعمور انفلتت من القيد أو الشرط الاجتماعي الذي حصر لعبة "الرّوكبي" أو "الكرة المستطيلة" داخل مؤسسات مدرسية خاصة التي غالبا ما تؤمّها الطبقات الراقية، بل أصبحت كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم حتى لقّبت بـ "معشوقة الجماهير".

إنه في الوقت الذي استقبلنا فيه قرناً جديداً آخر، وودّعنا القرنين التاسع عشر والعشرين فإنّ قراءة هذا الكتاب ما فتئت تطرح تساؤلاً مهمّا وهو: إلى أيّ حدِّ تبدو لنا حياتنا اليومية في شكلها "العادي" أو "المألوف" بالنسبة لما كانت عليه، بالقياس إلى ما نتوق إليه؟..!